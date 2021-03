Hlavní živností manželů Hromádkových je autoservis, který společně provozují, i když pan Libor je už v důchodu a firmu převzala manželka Ilona. Mají však společnou nejen práci, ale i koníčka, a tím je fotografování, dnes už vlastně druhá společná živnost. Člověk žasne, co vše se za docela krátký čas naučili fotit.

„Kde je manžel, tam jsem i já, v naši práci se v podstatě jistíme a doplňujeme,“ říká Ilona Hromádková, která s mužem propadla fotografické vášni před dvanácti lety na dovolené v Keni. Dodnes je mrzí, že tehdy dělali školácké fotografické chyby. O to víc je však těší dosažený progres.

Fotografují veškeré kulturní a sportovní akce v Hrabové, ale i přírodu, kterou milují. V internetové fotokronice Hrabové mají přes 33 tisíc fotek, dalších 18 tisíc jich mají v osobní galerii z cest a okolí. Nejvíce zdokumentované mají ale samozřejmě své okolí. „Číslo jedna je náš kostelík v Hrabové, číslo dvě malebný kostelík v Malenovicích, číslo tři Jistebnický rybník,“ odhaduje Libor Hromádka.

I se svou paní je také nekorunovaným všeumělem. Pro Jagello už několik let fotí emoční snímky na Dnech NATO, s použitím dronů obohacují své záběry i o pohledy z ptačí perspektivy. Paní Ilona v v noci v minus 19 stupních fotí venku rychle namrzající bubliny ze speciálního roztoku, pan Libor zase zkouší techniku Light Painting, takzvané malování světlem.

„Na černou desku umístím skleněné koule, nastavím dlouhý expoziční čas a za koulemi chodím a máchám dětskými světelnými meči. Jsou z toho nádherné snímky,“ popisuje Libor Hromádka.

Ve dne spí, v noci žijí

Focení je podle páru o neustálém učení, každé vyhlášené téma v různých soutěžích je pro ně novou výzvou a pěkné umístění či ocenění známými předními fotografy či porotci je jim největší odměnou. Velkou výzvou je pro ně teď fotografování noční oblohy. Jinak ale zvládnou, na co sáhnou.

Libor Hromádka vyhrál dva roky po sobě soutěž Správy železniční dopravní cesty v kategorii Lidé na železnici, jeho paní se zase stala celkovou vítězkou už v prvním ročníku této soutěže se snímkem mostu v Paskově a jeli za to s dráhami díky vyhrané poukázce fotit do Španělska. A ovládlal i soutěž, do níž se přihlásilo přes tisíc fotografů s pěti tisíci snímky. Úspěchů mají nespočet.

V ostravských infocentrech se nyní na pohlednicích prodává její panoramatický večerní snímek Ostravy s radniční věží. Mistrně ovládají také tvorbu fotoknih, s nimiž postoupili do celorepublikového finále, a až z Prahy za nimi přijela televize natočit reportáž, jak fotoknihy u nich v autoservisu vznikají.

Základem pro ně vždy bylo cestování, nafocené proto mají téměř celé Irsko a „dokonce“ i východ slunce na Krétě. Pro někoho, kdo chodí spát ve čtyři ráno a stává, když jiní obědvají, aby měl v noci klid na zpracování fotek, je to jen další důkaz plného oddání se fotografii. Jen tak mimochodem, před polednem na ně už nikdo zvonit nezkouší.

Nadšení fotografové Ilona a Libor Hromádkovi. Foto: Deník/Petr Jiříček