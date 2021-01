Nejprve bych vám chtěla pogratulovat k vítězství v anketě Seniorka roku 2020. Nominovaná jste byla už několikrát, zároveň jste také vyhrála jiná ocenění, za práci s parkinsoniky například Křišťálový kamínek.

Děkuji moc. Je pravda, že jsem byla nominovaná už mockrát, ale Seniora roku jsem dostala až teď v prosinci. Asi proto, že už mám těch roků hodně (směje se). Křišťálový kamínek jsem získala v roce 2016, o rok později jsem byla oceněná jako dobrovolník charitou, do níž jsem chodila cvičit s nemocnými. Ale celé to asi začalo, když mi bylo sedmdesát let a dostala jsem Tyršův odznak zdatnosti.

Dalo by se říct, že vás sport obklopuje celý život?

Od patnácti let jsem hrála českou házenou, k tomu mě inspirovali mí sourozenci, kteří též hráli. Dlouho jsem působila v České asociaci Sportu pro všechny (ČASPV), předcvičovala jsem, dokonce jsem se i stala předsedkyní. Ale když mi onemocněl manžel, našla jsem za sebe náhradu a věnovala se jemu a dalším parkinsonikům.

Jak dlouho jste se o manžela starala? Co pro vás bylo nejtěžší?

Zhruba osm let, byla s tím velká práce. Víte, Parkinson je plíživá nemoc, která postihuje nejen svalstvo, ale také psychiku. Ke konci bývají parkinsonici i slovně agresivní. Já se o manžela starala sama, například jsem si zašla na kurz polohování do Hospice svatého Lukáše. Poté jsme docházeli do Charitního domu svatého Václava. Tam jsem cvičila nejen s ním, ale i s babičkami, které tam ležely a byly rády za každé cvičení. Vlastně jsem tam chodila i po tom, co manžel zemřel.

Stejně jako do sdružení Parkinson Help.

S parkinsoniky stále spolupracuji, i když jim už teď nepředcvičuji. Momentálně se starám o podklady pro účetnictví. Chtěla jsem s nimi zůstat, protože se těžko vypořádávají se svou nemocí. I pro rodiny je to náročné. Sama jsem poznala, co člověk musí kolem nemocného dělat, jak se o něj starat. A když manžel zemřel, řekla jsem si, že aspoň předám nabyté zkušenosti rodinám nemocných i parkinsonikům samotným.

Mohla byste to přiblížit?

Nemocní potřebují klid a povzbuzení. Lékaři říkají, že když budou cvičit a hýbat se, tak se věk prodlouží. Ale pořád jde o neléčitelnou nemoc. Tak jsem u nich zůstala, abych pomohla nejen jim, ale i jejich rodinám. Už jsem říkala, že jde nejen o onemocnění svalstva, ale také psychickou nemoc. Musí se například cvičit i polykání, mluvení, zpívání. Je to dost náročné, a právě kolektiv to nemocným ulehčuje. Ale v prvé řadě musí nemocný vůbec chtít někam chodit.

Pro rodinu nemocného to musí být také psychicky náročné…

Je to náročná, protože jde o neustálou péči. Proto si člověk, který se musí starat o parkinsonika, vždy aspoň na dvě hodiny najít čas pro sebe. Například já jsem si na dvě hodiny zaplatila paní z hospice, aby se o manžela starala. Dívali se spolu na fotografie, poslouchali desky a povídali si. Já si mezitím šla předcvičit děvčatům, což mě neuvěřitelně nabilo energií, a pak jsem šla zase k manželovi.

Mnoho lidí se pod pojmem Parkinsonova nemoc vybaví především třes. Nemocní se však musí vypořádávat i s dalšími strastmi, dokonce i předsudky. Mohla byste uvést nějaký příklad?

Nemocný třeba může jít přes cestu a najednou se zastavit. Je jakoby přikovaný k zemi, má strašný problém zvednout nohu. Proto je lepší, když jde někdo s ním. Například můj manžel se nakláněl dopředu a padal, což mám takhle hodně lidí. Kolemjdoucí si pak myslí, že jsou opilí nebo zdrogování. Samozřejmě je těžké smířit se s vědomím, že ve vás okolí vidí opilce. Lidé, kteří s parkinsonikem nežili a nic o té nemoci neví, to vůbec nepochopí.

Osvětu se snaží šířit právě Parkinson Help. Jak dlouho už funguje?

Od roku 2012. Stojí za ním kolegyně Romana Skála-Rosenbaum, která onemocněla už jako mladá, ve dvaatřiceti letech. V současnosti je ředitelkou. Pro parkinsoniky navíc doopravdy bojuje. Například prosadila v parlamentu, že můžou jezdit do lázní jednou za dva roky. Předtím to bylo jen jednou za život.

Co dalšího ve sdružení děláte?

Máme přes sedmdesát nemocných, z toho dvacet osm je už upoutaných na lůžku. Těm můžeme jen zavolat, pobavit se s nimi a popřát jim. S ostatními jezdíme do Beskyd na rekondiční pobyty, kde se čtyři dny cvičí. Všichni se na to moc těší, ale kvůli koroně je to teď těžké. Jeden doktor, také člen klubu, zařídil pro nemocné třítýdenní pobyt v lázních v Karviné. Tam procvičují jemnou motoriku, dělají hlasovou terapii, oční jógu a tak dále. Právě to cvičení je nejdůležitější. Uvidíme, jak to bude pokračovat, hlavně aby už skončila korona.

Potýkáte se s nějakými problémy i mimo pandemickou situaci?

Chybí nám dobrovolníci. Klub funguje na principu nemocní pro nemocné, ale my bychom potřebovali nějakého zdravého člověka, který má o Parkinsonově nemoci povědomí. Někoho, kdo by pomáhal nemocným a soucítil s nimi. Problém nám dělají třeba dotace, kde se všechno vyřizuje přes počítač. Proto bychom potřebovali a uvítali pomoc. To bych si moc přála.

Na co by podle vás lidé neměli zapomínat?

Je to sice obecná poučka, ale myslím, že by se měli hýbat a cvičit po celý život. I jak odejdou do důchodu. A cvičit jak tělo, tak mozek. Ať už jsou zdraví, nebo nemocní.

Parkinsonova nemoc je chronické, nevyléčitelné onemocnění. Nejčastěji se projevuje po padesátce, onemocnět však mohou také mladí lidé. Mezi hlavní příznaky patří třes, ztuhlost a omezená pohyblivost. Časem se k nim přidává také deprese a další psychické potíže. (Zdroj: parkinson-help.cz)