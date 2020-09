Čím se živí? Už několik let je to trenérství. „Konkrétně instruktáž fitboxu a flowinu (pohyb na hladké podložce s kluzným povrchem). To mě opravdu naplňuje, žiju tím a mám radost ze všech mých spokojených klientek, na kterých časem zaznamenávám jisté změny v postavě,“ uznává Inge.

Svým klientkám se snaží být nejen trenérkou, ale přítelkyní, což při její kamarádské povaze je vlastně logické. „Podnikáme společně různé výlety, tůry i společenské akce. Každý rok pro ně pořádám i sportovní pobyt,“ doplňuje.

A úspěšná je i v různých druzích běžeckých podniků. „Je to pro mě druh zátěže, při které dokážu z těla vymáčknout maximum. Běhat jsem začala, když jsme s manželem bydleli v Německu, abych se odreagovala od všedních starostí o děti a domácnost,“ objasňuje, jak se k této aktivitě dostala.

Zdroj: archiv I. Galiové