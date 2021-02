Ondřej Palát si v uplynulé sezoně NHL splnil svůj velký sen. S Tampou Bay získal vytoužený Stanley Cup, ke kterému pomohl parádním výkony. Vítěznou jízdu Lightning na dálku sledovali i Ondřejovi rodiče – táta Pavel a máma Hana.

Hana Palátová s manželem před utkáním NHL. | Foto: archiv rodiny

„Play off jsme prožívali, celá rodina. Během zápasů jsme si psali s dcerou, s Ondrovou ženou Barčou i s mou sestrou, manželovi zase psali bratři a známí z hokeje. Bylo to hektické, byly to nervy a nakonec i ohromná radost a hlavně úleva,“ řekla pro Deník Hana Palátová. „Co jsem po zisku Stanley Cupu řekla Ondrovi jako první? Asi to byly jen výkřiky radosti, že je to doma,“ usmála se.