Herbert Schenker: Muž, který proslavil ostravskou haldu Ema.

U atletiky vydržel až do svých jedenapadesáti let. Po ukončení závodní atletické kariéry se Herbert Schenker aktivně zapojil do činnosti turistického oddílu při SSK Vítkovice. „Turistika je nenáročná. Člověk potřebuje jen čas, chuť se hýbat, nepromokavé oblečení a někomu pomáhají i ty trekingové hole,“ usmívá se Herbert Schenker, a když se jej ptám na oblíbené trasy, dodává: „Těch by bylo mraky. Procestoval a prochodil jsem skoro celou Evropu. Krásné jsou hory u nás i na Slovensku. Rád chodím po rodných Krušných Horách. Ročně ujdu zhruba dva tisíce kilometrů.“