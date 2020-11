„Začala jsem s tím zhruba před rokem, zrovna minulý týden jsem se byla vykoupat v Karvinském moři společně se synovcem. On se tomu věnuje rovněž. Řeknu vám, že takhle v listopadu je voda ostrá jak žiletky,“ směje se Inka, jak jí přátelé a známí říkají.

Zdravý životní styl je pro ni mantrou. „Jsem prostě taková, že se potřebuji hýbat a stále se učit novým věcem. Udělala jsem si třeba kurz výživového poradce. Ne, abych na tom vydělávala, ale pro sebe. Mám to tak nastavené,“ přibližuje. A je to na ní vidět. Třiapadesát byste jí určitě nehádali.

Také je vegetariánkou z přesvědčení. „Zdravě vařit a jíst jsem učila i děti. Dcera mě pak jednou překvapila s tím, že se stane vegetariánkou. Tak jsem se k ní přidala. Ale jinak maso pro rodinu normálně vařím,“ ujišťuje s úsměvem.

Její životní láskou je judo (v překladu jemná cesta). „Sport obecně mám ráda odjakživa. Jsem nejmladší ze sedmi dětí, první tři byly holky, další tři zase kluci a právě s nimi jsem trávila dětství. Vedla jsem spíš klučičí život, lezla s nimi po stromech, hrála si na vojáky. Někdy ve druhé třetí třídě mě brácha přivedl do kroužku juda, který vedl Rudolf Kříž a kam oni chodili. Tam jsem ale nevydržela a dělala spíš atletiku a gymnastiku. Běhy a skoky mě bavily a teprve na střední škole jsem se zase k judu vrátila. Relativně pozdě, v šestnácti letech,“ přibližuje.

Jenže evidentně měla na tento úpolový sport vlohy. „Říkali mi rychlokvaška. Po třech měsících jsem jela na republiku a vybouchala tam soupeřky, co dělaly judo pět let. Skončila jsem druhá,“ usmívá se sympatická Inka nad vzpomínkou na své dorostenecké začátky.

Zdroj: judo Baník

Medailí má doma nepočítaně, stejně tak titulů, ovšem drtivá většina přišla až po delší pauze způsobené mateřstvím v takzvané veteránské kategorii. Aby si pod tímto pojmem člověk nepředstavil staříky „nad hrobem“, ve veteránské kategorii lze soutěžit už od pětadvaceti let. Většinou se do ní posouvají judisté nad 35 let.

„To byl i můj případ. Vrátila jsem se na závodní tatami po delší pauze, v osmatřiceti letech, a hned se mi povedlo vyhrát mistrovství Evropy,“ vybavuje si Inka.

Mezitím stihla vychovat syna Jakuba i dceru Aleksandru, které také vedla ke sportu. „Dcerka mě vlastně přiměla k tomu, abych se v klubu začala věnovat práci s dětmi. Do té doby jsem byla jen závodnicí. Jednou jsem jí vzala na veteránské závody a jí se to tak líbilo, že se okamžitě chtěla věnovat judu. Tak jsem s ní začala cvičit a spolu s ní i další děti z klubu,“ vzpomíná na své trenérské začátky v Baníku Karviná, kam odmala chodila. „A vidíte, už je to čtyřiadvacet let. Letí to,“ uznává.

Mimochodem, dcera se „pomamila“, protože stejně jako Inka má druhé místo z mistrovství republiky v dorostenkách a později se také začala věnovat dětem v klubu.

S dětmi pracuje Indráková ráda, přestože začínala jako průvodčí. Jezdila po celém Československu, ale byla prý příliš hodná na to, aby rozdávala pokuty černým pasažérům. „Vždycky mě nějak ukecali,“ směje se karvinská judistka, která v olomouckém Klokánku pracuje s dětmi třetím rokem.

„Předtím jsem se dlouhá léta starala o postiženou osobu jako pečovatelka, pak jsem pracovala v Lesní školce, kde jsem přičichla k pedagogice, a později mi byla nabídnuta práce pro Fond ohrožených dětí v Klokánku. Cítila jsem, že tohle pro mě bude ideální,“ přibližuje.

Nabídka této práce v Ince probudila myšlenku pomáhat potřebným, kterou v sobě měla vždycky zakořeněnou, a tak pomáhat dětem v jejich nekomfortní situaci bere za své životní poslání. „Někdy je to vyčerpávající, zvláště, když se starám o puberťáky, ale to si hned jdeme zacvičit, uklikuji je, nebo si dáme páku a oni uberou páru,“ směje se.

V Klokánku, kde dětem nahrazuje rodinné prostředí, jí všichni říkají teto. A tahle hodná teta je na tatami vyložená dračice. Díky jejím pěti titulům mistryně Evropy a množství domácích prvenství byla nedávno uvedena i do karvinské sportovní Síně slávy.

Jednou z osobností regionu pak byla zvolena i na vyhlašování sportovců Moravskoslezského kraje v Ostravě.

A jakého úspěchu v judu si nejvíc cení? „Já si cením každého titulu i medaile, ale ráda vzpomínám na domácí Euro v Praze, kde jsem vyhrála v jednotlivcích a společně s dalšími děvčaty i mezi družstvy. Ve stejném složení jsme s děvčaty vybojovaly evropských titulů několik. Vážím si také vicemistrovského titulu z mistrovství světa a mým tajným přáním je, abych se ještě někdy mohla stát právě mistryní světa. To bych pak s judem klidně mohla skončit,“ usmívá se agilní sportovkyně.

A na závěr s úsměvem dodává: „Ovšem nejvyšším titulem, o který jsem se ale nezasloužila, je pro mě doživotní titul novopečené babičky.“