Judo dělal pravidelně až do nástupu na vojenskou službu. Dokonce už v sedmnácti letech začal trénovat nejmenší děti. „Bylo to poměrně brzy, ale asi jsem k tomu měl vlohy, bavilo mě to a už tehdy to pro mě bylo více, než vlastní sportovní úspěch. Pak ale přišla ta vojna a po ní jsem si dal judo pauzu. Znáte to, rodina, děti,“ vysvětluje Štefánik, proč se ke svému oblíbenému judu dostal až po delší pauze.

To už pracoval ve firmě s jízdními koly. „To mě naplňovalo, i když jsem mnohdy končil s prací až za tmy. Ale zabýváme se veškerým servisem kolem kol, od prodeje po opravy. K jízdě na kole jsem měl velký vztah, mám rád terénní cyklistiku. Často jsme takhle vyráželi s kamarády třeba do Beskyd,“ popisuje svou zálibu.

Zdroj: archiv K. Štefánika