Jak autor sám říká, že kniha pojednává o odvaze, touze a životní síle, která může inspirovat každého, kdo chce v životě něco změnit. Sám si tím prošel a do díla tak promlouvá vlastními zkušenostmi. „Ten proces byl pozvolný. Nebylo to tak, že bych se jednou probudil s jasným záměrem všechno přeorganizovat. Rozhodnutí muselo dozrát a trvalo to delší dobu. Nepálil jsem mosty. Dostával jsem se přes fáze „to nechci“, „nevím, co bych měl dělat“ až k „znám směr“. A ten proces neustále probíhá,“ vypráví.