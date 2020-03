„Nemáme specializaci, nabízíme široký sortiment. Od dětské literatury po ekonomickou, učebnice a tak dále… A pokud tady něco nemám, jsem schopná to lidem objednat,“ popisuje Šinárková. Majitelka obchodu musí bedlivě sledovat vše, co se na knižním trhu zrovna šustne. „Je to náročné, knížek jde do tisku za den spousta, ale je třeba trendy sledovat. Dodavatelé se snaží mi novinky dávat do e-mailu, abych věděla, co vyjde. Akorát tu nemůžu mít všechny. Jak se říká sto lidí, sto chutí. To bychom museli mít obchod nafukovací,“ vysvětluje.