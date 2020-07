Nabídka práce jí přišla v roce 1978, kdy Luise začaly odrůstat děti. „Začala jsem znovu studovat, dodělávala jsem dálkově psychologii na Filozofické fakultě v Brně, když v tom to přišlo,“ líčí Luisa. Práci přijala, a tak se spolu školou věnovala i svým povinnostem šéfky ústavu. Nebyla to však její první zkušenost s mentálně postiženými lidmi. „Ještě před ústavem jsem strávila tři měsíce na brigádě v domově dětí, kde byly také děti s lehčí retardací,“ vzpomíná.

„V té době byl systém úplně jiný než dnes. Předpisy byly mnohem přísnější, lidé trávili naprostou většinu svého času v ústavu. Nemohli vycházet ven, pouze s personálem,“ popisuje tehdejší podmínky.

„V našem domově byla jen děvčata, věkově od dvanácti do čtyřiceti let. Zapojovala se třeba do šití, vaření, uklízení. Občas jsme pořádali setkání s jiným ústavem, kde byli naopak muži. Ale i taková setkání musela být pod přísným dohledem,“ říká Luisa.

Rozvolňování a s ním spojené změny se v Česku objevily až v devadesátých letech. „My jsme si to zprvu nedokázali představit. Když k nám přijeli na návštěvu vedoucí z Francie či Německa a popisovali, jakou u nich mají mentálně postižení volnost, ani jsme nevěděli, co říct,“ vypráví se smíchem Luisa. Tou dobou začala vznikat první chráněná bydlení, a tak bylo hlavním úkolem nemocné připravit na samostatný život.

„Bylo to těžké, většina lidí byla zvyklá žít v kolektivech a mít nastavený určitý režim. My jsme je pozvolna učili, jak vůbec žít samostatně,“ usmívá se a vzpomíná na jeden z nejhezčích zážitků. „Lidé s mentálním postižením se nemohou ženit a vdávat. Jeden pár si však natolik blízký, že spolu začali žít, a my jim udělali takzvané zasnoubení. Udělali jsme vše tak, jak to bývá na klasických svatbách. Dokonce byl i svatební slib a prstýnky,“ vzpomíná Luisa s jiskrou v oku.

Přestože strávila většinu života v Česku, nejednou se podívala i do zahraničí. „Byla jsem opatrovnice jedné handicapované dívky. Když jsme spolu jely na dovolenou, byl mezi lidmi znát ostych. Zpočátku nevěděli, jak se k ní chovat. Ale po dvou třech dnech si zvykli, a naopak byla pozornost z jejich strany moc hezká,“ říká Luisa. „Zahraničí bylo v tomto napřed, v Česku jsme s osvětou teprve v začátcích. Přesto věřím, že tento trend bude pokračovat,“ uzavírá optimisticky Luisa.

Světlana Nedvědová