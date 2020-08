Nebeské divadlo si bývalý policista Martin Podžorný z Chotěbuze může dopřávat naplno a sledovat oblohu profesionálními dalekohledy. Už 30 let je totiž správcem českotěšínské hvězdárny, kterou najdete na střeše Těšínského divadla.

Na pozorování oblohy z hvězdárny teď ale bude muset na nějakou dobu zapomenout.

„Technický stav hvězdárny je natolik špatný, že její provoz byl v březnu pozastaven a mobiliář vystěhován. Ředitel Těšínského divadla Petr Kracik nechal vypracovat projekt na nutnou rekonstrukci hvězdárny. Bohužel se zatím neví, kdy budou tyto prostory budou znovu sloužit svému účelu,“ říká muž, který v současné době pracuje v Turistickém informačním centru v Českém Těšíně, které patří pod městskou knihovnu.

Kde se v něm vzala láska k astronomii? V jeho rodině se nikdo astronomií vážněji nezabýval. „Noční nebe mě prostě uchvátilo svou krásou a majestátností. Vždy mě zajímal svět jako celek, jeho uspořádání, podstata a smysl. A právě astronomie a kosmologie zkoumá nejrozsáhlejší myslitelný předmět výzkumu, kterým je vesmír,“ říká třiapadesátiletý předseda astronomického klubu, který pořádal každý měsíc veřejná pozorování oblohy, exkurze pro školy a přednášky s astronomickou tématikou.

Nebeské divadlo jménem kometa

Jako milovník nebeských úkazů a fotograf v jednom si před několika týdny nemohl nechat ujít kometu C/2020 F3 (NEOWISE). „Několikrát jsem za ní vyrazil do hor a chtěl jsem ji vyfotit nad beskydskou krajinou. Hned napoprvé jsem si usmyslel, že ji musím zachytit nad Lysou horou. A povedlo se mi to z hřebenu Gruně ve Starých Hamrech. Byl to nezapomenutelný okamžik, který ještě umocnily poletující světlušky v okolí. V dalších nocích jsem kometu fotografoval ještě z Prašivé hory v Nýdku, z kopců nad Bukovcem a z jablunkovských Šancí,“ vypráví fotograf.

Nebeské úkazy ale sleduje i pomocí velkého dalekohledu. „Jeden z nejkrásnějších a vzácných úkazů byl určitě přechod Venuše přes disk Slunce. V dalekohledu byl nejnapínavější začátek a konec úkazu, kdy bylo vidět, jak rychle se planeta pohybuje. Podobně se mi podařilo pozorovat i přechod planety Merkur přes Slunce a nezapomenutelný byl i meteorický déšť Leonid,“ líčí Martin Podžorný.

Do zahraničí za astronomickými úkazy nevyráží, ale rád by někdy navštívil ostrov La Palma, jeden z Kanárských ostrovu, kde je umístěn jeden z největších teleskopů na světě a jsou tam asi nejlepší pozorovací podmínky nejblíže k Česku.

Fotograf hor a přírody

Fotografování se Martin Podžorný věnuje od svých 12 let, kdy dostal první bakelitový fotoaparát a prošel si jako fotoamatér i temnou komorou v panelákovém bytě.

„Fotografování naučí člověka dívat se více kolem sebe, vnímat světlo a barvy. Českém Těšíně jsem s kamarádem založil fotografický klub Zvonek, kde se scházejí lidé podobného ražení,“ říká fotograf a prozrazuje jména svých vzorů. „V krajinářské fotografii jsou Jiří Havel, který fotil Krkonoše a Petr Šigut z Beskyd. V reportážní fotografii je skvělý Jan Šibík,“ říká.

Z jeho portfolia, které umístil na své webové stránky se dá odhadnout, že nejraději zachycuje přírodu a hory. „Často fotím i město a různé společenské akce ve městě, příležitostně portréty. Komerčně fotím domy a byty pro jednu realitní kancelář. Svatby moc nefotím nebo jen známým, abych nevyšel ze cviku,“ směje se fotograf a dodává, že jeho dalším koníčkem je cestování. „Nejraději mám aktivní poznávání, nejraději bez cestovky. Mám takovou úchylku a slabost pro jedno nádherné místo. Jsou to italské Dolomity, kde jsem byl už třináctkrát,“ přiznává Martin Podžorný.