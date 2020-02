Právě proto se loni v květnu rozhodla založit Svatební agenturu Simply Yes. „Nabízíme svatební koordinaci, to znamená svatbu bez starostí. A protože ve dvou se to lépe táhne, tak v agentuře pracuje i má starší sestra Lucie,“ pokračuje Michaela Nedomová.

A jaké služby Simply Yes nabízí?