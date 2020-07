Mimochodem za to, že v Bohumíně kulečník zcela nezanikl, mohou sportovní příznivci vděčit právě jemu. „Mimo Bohumín jsem hrával ještě za Třinec, Ostravu a Vítkovice. Tam jsem strávil patnáct let. S těmi jsem se v roce 1991 poprvé seznámil s mezinárodní úrovní, když jsme vyjeli do Německa na mistrovství světa. Hráli jsme s Francouzi, Švýcary, kteří představují špičku. Sice jsme nevyhráli, ale já tam porazil jednoho Švýcara a zaznamenal vůbec první české vítězství na této scéně, protože do té doby jsme nikam cestovat nemohli,“ upozorňuje.

Pouze v roce 1988 vyjela česká výprava na turnaj do Rakouska. Po konci ve Vítkovicích se Andrejovský vrátil domů a s partou přátel zachránil bohumínský kulečník od pádu do zapomnění. „Kulečník ve městě tehdy skomíral, rozhodl jsem se, že ho padnout nenechám, stal jsem se předsedou, dostal od stávajícího klubu třicet tisíc a starej se. Potřeboval jsem tři sta tisíc, ale umanul jsem si, že peníze na činnost a rekonstrukci seženu. Svépomocí a za přispění partnerů a kamarádů jsme nakonec zrenovovali prostory pro hernu, čímž jsme získali důstojné a krásné prostředí pro naši činnost,“ vybavuje si po letech. Od té doby patří Bohumín v kulečníku k nejúspěšnějším týmům v zemi.

Zdroj: archiv BC Bohumín