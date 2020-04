„Tam poprvé ale vznikl nápad, že bychom chtěli vlastní pražírnu. Když jsme však přijeli domů, oslovil nás současný majitel CoKafe, jestli bych s ním nechtěl otevřít druhou pobočku. Tak jsem se vrátil, ale s tím, že nepůjde o dlouhodobou spolupráci. Pomohl jsem jim rozjet kavárnu a pak už jsem se vydal vlastní cestou a na řadu tak přišla pražírna Fathers,“ vypráví.

Jeho rukama prochází v pražírně pouze výběrová káva. „Existuje kvalitativní hodnocení káv podle přesného formuláře, který vydala asociace výběrové kávy. Ta výběrová má na bodové stupnici od nuly do sta hodnotu osmdesát a více,“ vysvětluje.

Proces pražení začíná u výběru zrn, která mají ještě zelenou barvu. „Na tom se dá nejvíce pokazit nebo získat, je to tak 75 procent toho, co dělá kávu dobrou. Pro nás je tak extrémně důležitý nákup co nejkvalitnější zelené kávy,“ říká Kvasnička.