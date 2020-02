Na šanci, aby měl vlastní talkshow, Petr Kubala trpělivě čekal. „Původně jsme s Kafrárnou začínali v kavárně na ostravském Masarykově náměstí, pak jsme se přesunuli do Staré Arény, později do Klubu Atlantik a od podzimu loňského roku Kafrárna přesídlila do prostor NDM do Divadla 12,“ pokračuje moderátor s tím, že bez pomoci spolupracovníků, grafika Tomáše, dramaturga Františka a fotografa Honzy by se při přípravě Kafrárny neobešel.