Někteří se do čištění komínů pouštějí sami. Ovšem často k tomu zvolí nevhodné nástroje a komín tak mohou poškodit. „Například keramické vložky není vhodné čistit klasickými strojky s koulí, protože koule při nárazu do keramiky může vytvořit praskliny. Při čištění kotle dochází i k nahrnování sazí do kouřovodu, což spousta uživatelů ignoruje,“ míní Marek. Pokud spalinové cesty nejsou zcela vyčištěné, následky mohou být fatální. „Kvůli obrovské teplotě můžou vzplanout saze, ale i okolní hořlavé konstrukce a materiály,“ varuje před možnými scénáři.

Díky své práci se dostal na zajímavá místa, kde by se jinak nedostal. Ať už to jsou střechy průmyslových hal nebo obchodů a pekáren. „Například v Ostravě jsme stavěli několik komínů pro jednu prodejnu potravin. Je naprosto úžasné vidět, když něco tak velkého roste a vy se na tom podílíte. Pak si nakoupíte čerstvé pečivo z pece, které jste před několika dny postavil komín,“ vypráví Marek.

Zdroj: archiv Marka Čmiela