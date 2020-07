/FOTOGALERIE/ Filip Štěpán měl cestování v oblibě odjakživa. Ale nepředpokládal, že bude mít ve svých jednadvaceti letech zážitky z přibližně čtyřiceti zemí světa a procestované čtyři z šesti kontinentů. V současnosti se však zaměřuje na nový koníček, a potažmo budoucí práci – létání.

„Pokud vše vyjde, do konce července bych měl mít pilotní průkaz. Zbývá mi už jen pár cvičných letů a závěrečná zkouška. Poté bych mohl s sebou do letadla brát i ostatní na vyhlídkové lety,“ usmívá se Filip. Vlastnit pilotní průkaz bylo jeho snem už od dětství, kdy si poprvé uvědomil, jak moc má rád letadla. Nebude to však jeho první oficiální licence.