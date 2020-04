Jako elektrikář na šachtě, či vedoucí technických provozů v Lázních Darkov zažil v životě zajímavé příhody, ty ale přebíjí jeho historky, které zažil na fotbalových stadionech, protože při své postavě asi nikoho nepřekvapí, že dělal i vyhazovače a člena ochranky. „Jednou jsme jeli do Ostravy na Baník, zrovna hrál proti Spartě. Vzal jsem s sebou k pořádkové síle asi patnáct kluků z Karviné, boxery a podobně. Tvrdí chlapi. Skončili jsme ve sparťanském kotli, nás bylo asi třicet, sparťanů snad pět stovek. Konflikt vyústil ve vřavu a začalo se to mlít. Byl to skutečně záhul, žádná sranda,“ zvážněl. Sparťanští chuligáni zatlačili sekuriťáky do kouta, mlelo se to pořádně. „To byla skutečná válka. Každý toho dost schytal, na posledních chvíli jsem na kluky zařval, aby si vytáhli slzáky, jenže sparťané měli svoje pepřáky, pronášeli to ve spodním prádle i na dalších místech, o kterých se snad člověk ani nemůže zmiňovat,“ popisoval Nevrla souboje pepřových sprejů. „Spousta kluků toho měla dost. Pro jednoho jsem musel do ostravské nemocnice, protože ho chuligáni úplně vypnuli. Vešel jsem tam a proti mě asi dvacet zkrvavených sparťanů. Hele, on si to šel s námi vyřídit až sem, vykřikl jeden z nich. Naštěstí jsem zachoval chladnou hlavu, měl jsem na sobě pořád bundu s nápisem Security, tak jsem řekl, ať neblbnou, že dělám ochranku tady v nemocnici a že s nimi nemám nic společného. Pustili mě,“ vzpomíná Nevrla.