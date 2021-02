Pochází z učitelské rodiny, maminka dlouho učila na základní a střední škole, otec byl první polistopadový děkan ekonomické fakulty VŠB-TUO. Nepřekvapí proto, že 45letý Radan Jünger z Hošťálkovic se vzdělávání věnuje od svých osmnácti let.

Prostřednictvím své agentury k nám vozil zahraniční studenty a založil též pobočky slovenské Panevropské školy. Když však jeho otec zemřel, bral jako svou povinnost ujmout se Vysoké školy podnikání v Michálkovicích, kterou otec založil.

Skoupil také několik dalších škol po republice a v největším vzdělávacím holdingu u nás měl až deset tisíc studentů. Srdcovou záležitostí však pro něj zůstal otcův odkaz.

Školka? Škola života

„Od samého počátku jsem otcovu školu chtěl rozšířit o další vzdělávací stupně, a to o školu střední, vyšší odbornou, základní a mateřskou. Vzdělávat totiž studenty na vysoké škole je pozdě, protože veškeré návyky už mají v sobě. Velmi proto dbám na vzdělávání v předškolním věku, považuju ho za jedno z nejdůležitějších,“ říká muž, jenž mateřskou školu na otcově základech založil před osmi lety a který se řídí heslem, že školka není jen lepší hlídání dětí. „Naučíte se tam to, co v životě potřebujete nejvíce,“ podotýká.

Radan Jünger však po čase většinu akademického „impéria“ odprodal a ponechal si právě jen mateřskou školu a základní školu s pěti ročníky, založenou o tři roky později. „Udělal jsem životní reset,“ komentuje tento svůj krok. Školy zřizuje na základě konceptu montessori, který pracuje zejména s psychologií a motivací dětí. I v tomto ohledu byl v Ostravě průkopníkem.

Závazek

„Mám tady nejen své děti, ale třeba i děti svých přátel. Nejvíce zodpovědnost cítíte, právě když vám přátelé svěří děti k výchově a vzdělávání. Považuju to za nesmírně silné gesto.“

Radan Jünger nerazí cestu kvantity, ale kvality, i proto každý rok se svou ředitelkou nabírá nanejvýš patnáct dětí. Stejný počet jich je i v jednotlivých třídách, věnují se jim tam však vždy dva učitelé. Očekává, ale i nabízí férové jednání. „Platí u nás jedno pravidlo. Neexistuje, aby peníze byly překážkou pro studium na této škole. Škola je moje a mohu některé rodiče podpořit. Některé děti proto platí symbolické částky,“ dodává Radan Jünger.

Zřizovatel Základní a Mateřské školy Montessori Ostrava Radan Jünger. Foto: Deník/Lukáš Kaboň