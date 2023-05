Barvy ovlivňují lidské tělo. Která je pro děti nejvhodnější?

Co frčí a nefrčí za barevné outfity u dětí? Těžko říci. Každá matka si totiž dítě obleče do toho, co se jí líbí. Nehledě na to, že čerstvě narozené dítě zrakem nevnímá prakticky nic. Barvy oblečení většinou maminky řeší později.

Barvy mají na děti velký vliv. Milují pestrost. | Foto: Deník/Lucie Bukovjanová