Skoro měsíc už dělá radost Kristýně a Zdeňku Šustrovým z Českých Budějovic jejich dcerka Malia. I oni tak museli řešit, co a kde a také za kolik jejich dceři pořídit. A znáte to, správně vybavit miminko, to chce pořádný zápal pro věc.

V březnu přivítali manželé Šustrovi na světě dceru Malii. | Foto: Se svolením manželů Šustrových

„S nákupy jsme nezačínali úplně systematicky, spíš se nám věci začaly pomalu kupit,“ vypráví maminka. Jak ale dodává, spoustu věcí koupila od někoho jiného.

„Postýlka byla od známých, stejně tak Mojžíšův košík,“ začíná Kristýna Šustrová povídání s tím, že věci na miminko kupovala třeba přes aplikaci Vinted.

„Pořídila jsem takhle pytel oblečků za pět set korun, a to bych doporučila všem maminkám a tatínkům, věci jsou jako nové,“ doplňuje.

Díky takto pořízené výbavičce se dá podle ní ušetřit i několik tisíc korun, které mohli použít na koupi jiných, pro ně důležitějších věcí.

„S manželem jsme věděli, že fungl novou chceme sedačku do auta a kočárek. Ten vyšel na patnáct tisíc korun. A je to tak jedna z těch nejdražších věcí, které máme,“ říká maminka.

Užitečnost nebo dobrá reklama

Současně s tím dodává, že až s narozením dcerky zjistila, že v záležitostech týkajících se pořizování věcí pro miminka funguje i slušný byznys.

„Někdy je to spíše o skvělém marketingu, než o nutnosti mít tyto věci,“ myslí si Kristýna Šustrová. Je něco takového, co by museli mít a zatím to nepoužívají doma? „To bych řekla, že ne. Máme zbytečně moc oblečení, zavinovaček, několik mantinelů do postýlky. Jinak nakupujeme podle potřeby,“ říká.

Věci pro milovanou dcerku se s manželem nebáli kupovat na zahraničních e-shopech.

„Odtud máme právě kočárek, kojící polštáře, kosmetiku a pár dalších drobností. Zrovna kojící polštáře jsou šité v Polsku a za skvělou cenu. Kočárek máme také z Polska, přírodní kosmetiku z Řecka. Partner rád sleduje, kde se jaká věc vyrábí, maximum musí mít vyrobeno v Evropě,“ vypráví Kristýna Šustrová.

Právě koupí věcí v zahraničí nebo v případných akcích se dají podle ní ušetřit další peníze.

„Třeba oblečení pro děti se prodává ve velmi dobrém stavu,“ dělí se o svoje zkušenosti. Se svým manželem se v tomhle směru snaží jít zlatou střední cestou – nekupovat předražené věci, ale ani ty nejlevnější.

Důležitá je střídmost

Ušetřit se dá třeba i na kosmetice pro miminko. Pro ni samotnou je ale spíše než cena důležitá kvalita.

„Nechci hanit pleny či kosmetiku dostupné v drogériích a supermarketech, ale kvalita se u renomovaných značek neslučuje s cenou za kterou se nabízejí,“ uvádí. Sami s manželem chtějí do budoucna pro děti pořizovat látkové pleny.

„Pleny a kalhotky máme nakoupené. Je to sice vyšší počáteční investice, ale šetrnější k životnímu prostředí a později i k peněžence. Zatím používáme jen jednorázové pleny, abychom zpracovali zásoby, které jsme dostali, ale postupně budeme přecházet na látkové,“ nastiňují manželé plány.

Miminko může stát i desítky tisíc korun, stojí to ale rozhodně za to

Příchod miminka na svět s sebou nese také pořízení nespočtu věcí, v případě, kdy jde jen o nové věci, může se jednat klidně o desítky tisíc korun.

Jenže dítě je radost, kterou jen těžko vyčíslíte. Nakupovat můžete ale postupně po dobu celého těhotenství, a tak si ty výdaje rozložit. Za sebe jen doporučuji: chce to střídmost, využít kamarádky a známé, kterým děti již odrostly, projít si internet a srovnat ceny a nekupovat zbytečnosti. Myslím, že ale i my přijdeme na to, že máme pár věcí navíc,“ uzavírá Kristýna Šustrová s úsměvem na tváři povídání.