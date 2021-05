Vypadá to dobře. Takto hodnotí experti Vladimír Vůjtek starší a David Moravec šance české hokejové reprezentace na mistrovství světa v Rize. Optimismus jim do žil vkládá nejen povedená příprava, kdy tým vyhrál všech devět utkání, ale také složení mužstva trenéra Filipa Pešána.

David Moravec. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Vzhledem k uplynulým Českým hokejovým hrám to vypadá velmi nadějně,“ řekl Deníku na úvod Moravec. „Věřím, že bychom mohli placku dotáhnout, i když chleba se láme v play-off. Bude důležité, jak kluci vstoupí do skupiny, z jaké pozice a proti komu půjdou do vyřazovacích bojů. Zápas s Ruskem může všemu napovědět, samozřejmě,“ přiznal muž, který před dvaceti lety rozhodl zlatým gólem o triumfu Čechů v Německu.