A to především zásluhou hráčů působících v prestižní NHL. „Navíc stále je reálné, že by mohl přijet Pastrňák, teoreticky ještě někdo další. A s tím samozřejmě stoupají i naše šance na úspěch, zvlášť když v turnaji nejsou Rusové. Jeden konkurent tak z toho vypadl,“ míní Vůjtek.

Rozhodnutí svazu o angažování finského kouče Kariho Jalonena podporuje. „Naši trenéři to roky zkoušeli a nedařilo se, takže se jde tímto směrem. On byl úspěšný v KHL, má velké zkušenosti, z Lva Praha poznal i prostředí v Česku. Myslím si, že je správná cesta dát zahraničnímu trenérovi šanci. Uvidíme, jak to dopadne,“ nechává se překvapit Vladimír Vůjtek. Za úspěch bude považovat postup do semifinále, i když…

„Ve světle toho, co jsem řekl na začátku, jde spíše o povinnost,“ podotýká Vůjtek. A co medaile? „Těžko říct. Záleží, jak se ukážou Kanada a Spojené státy, zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na Finsko a Švédsko. Těchto pět týmů je favority, vylétnout ale může i Švýcarsko. Na Švédských hrách ukázalo, že má dobré mužstvo,“ uzavírá Vladimír Vůjtek.