/VIDEO, FOTOGALERIE/ Do Ostravy se od pátku sjíždí tisíce příznivců hokeje z různých koutů světa. Vzhledem k rozlosování skupin v Ostrava aréně bylo o víkendu ve městě nejvíce vidět fanoušky ze Slovenska, Lotyšska, Polska, Německa a Švédska. Deník se proto vypravil zjistit, jak si užívají návštěvu moravskoslezské metropole, s čím jsou spokojení a co jim naopak pobyt znepříjemňuje.

Cizinci v Ostravě při MS v hokeji, první víkend. | Video: Kaňoková Michaela

Žije opravdu celá Ostrava hokejem, nebo se dění okolo mistrovství světa omezuje na okolí Ostrava arény? Ve fanzóně je pořádně živo a dobrá nálada je až nebezpečně nakažlivá. Ve Vítkovicích to hokejem zkrátka opravdu žije. Právě ve fanzóně se sdružují i ti návštěvníci ze zahraničí, kteří přijeli na několik dní, ale lístek mají jen na jeden zápas. Fandit tak chodí do oficiálního areálu vedle hokejové arény a nejen pivo tady teče proudem. Sportovním veselím tohle místo hmatatelně pulzuje.

Vylidněné centrum

V centru už je ovšem situace jiná. Během sobotního odpoledne, kdy by se vzhledem k hezkému počasí očekávaly plné zahrádky, nic příliš nenaznačuje, že by ve městě probíhal světový šampionát. Poloprázdné zahrádky a jen pár jedinců v dresech poposedávajíc v restauracích nebo na place Masarykova náměstí zrovna cizincům nepředvádí svou dynamickou stránku. Na jedné zahrádce dokonce pouštějí na několika televizních obrazovkách probíhající utkání mezi Polskem a Lotyšskem, a i zde je polovina míst prázdných.

„Dneska jsme se byli podívat v centru a v Dolní oblasti Vítkovic. Ta se nám líbila moc. Ale z centra jsme byli zklamaní. Jako by tam nebyl žádný život. Čekali jsme, že tam nasajeme atmosféru, ale bohužel vůbec nic,“ říká zklamaně pár z Bratislavy. „Přišlo nám to, jako bychom se ocitli ve Stínech v mlze,“ dodává pár odkaz na oblíbený český seriál.

OBRAZEM: Krása, oheň i hokejoví fanoušci. Jak to vypadalo v Ostravě na Baníku?

Ani na nedalekém Jiráskově náměstí, kde si dokonce některé zahrádky na hokejové fandy připravily sportovní výzdobu, která přímo vybízí k posezení a nasátí spiritu šampionátu, se nic moc neděje. Deníku se podařilo potkat procházející skupinku Lotyšů, kteří před zápasem s Polskem hledali posezení k pozdnímu obědu. „Mysleli jsme, že bude problém najít volná místa v centru a taky jsme včera něco vypili, tak jsme vyrazili na oběd později, ale že bude tady tak málo lidí, to nás překvapuje. Možná se to teprve rozjede, když akce v pátek začala,“ prozrazuje jeden ze skupinky pěti Lotyšů.

Narvaný Slovenský dom

Nesrovnatelná atmosféra je ve Fabricu, který se stal během mistrovství Slovenským domem. V tomto prostoru to opravdu žije. Plný venkovní i vnitřní prostor fandí i během zápasů cizích mužstev. Nevýhodou ovšem je, že přímo z náměstí v centru je to do Slovenského domu přeci jen několik tramvajových zastávek. A právě o této roztahanosti míst, kde se něco děje, cizinci nejvíce hovořili, když se jich Deník ptal na pocity z Ostravy.

„Škoda, že tady musíme pořád někam přejíždět. Na jedné straně je stadion a fanzóna. Pak je někde centrum. A Slovenský dom je zase jinde. Je to všechno takové hodně roztahané po celém městě,“ stěžují si Slováci.

Večery na Stodolní

Většina fanoušků, která dorazila už v pátek, využila páteční noci k návštěvě Stodolní ulice. „Přijeli jsme čtyři, ale zbylí dva zůstali na pokoji a dospávají včerejšek“ prozrazují dva muži z Polska. Že to v pátek ve Stodolní ulici bylo záživné až do pozdních ranních hodin, potvrzují i mladíci z Bratislavy. „My jsme přímo ubytovaní na Stodolní. Jsme v Ostravě poprvé a tuhle ulici jsme si nemohli nechat ujít. Dneska večer půjdeme určitě znova, ale tentokrát se budeme muset více krotit, když máme na neděli lístky na Kazachstán,“ komentují Slováci.

Ostravské sobotní odpoledne ve znamení sportu. Největší srdcaři jsou Lotyši

Švédští fanoušci byli rovněž z nočního života ve věhlasné ulici nadšení. „Chtěli jsme obejít více barů, ale úplně se to nepodařilo. Všude bylo dost narváno, tak jsme raději zůstali sedět v tom asi druhém nebo třetím. Tak snad dneska to vyjde. V centru jsme se byli taky podívat, ale tam nikdo nebyl, takže to už zkoušet ani nebudeme,“ říká jeden z hloučku asi sedmi Švédů.

Srovnání s ostatními šampionáty

Mnozí z přijíždějících cizinců na ostravský šampionát jsou kovaní návštěvníci hokejových mistrovství i jinde v Evropě a mohou tak srovnávat.

„Když bylo mistrovství v Bratislavě, tak to tam opravdu žilo tak, že bylo cítit, jak tím celé město dýchá. Tady nic podobného nevnímám. Nemám pocit, že by se město zamilovalo do hokeje jako u nás při mistrovství,“ sděluje své dojmy pár ze Slovenska.

Až nečekaně často se zmiňovala lotyšská Riga, kde bylo mistrovství světa vloni. „Já jsem si myslel, že to v Rize bude zmatek a problém se službami, ale opak je pravdou. Riga vším velmi příjemně překvapila. Organizace na stadionu, ceny, atmosféra, fanzóna i umístění všeho bylo top. To se nedá bohužel srovnat,“ myslí si pán z Bratislavy.

OBRAZEM: Ostrava Aréna je v obležení slovenských fandů, jejich zápas začal

A na Rigu nedají dopustit ani ostatní slovenští fandové, kteří popisují: „Tam bylo všechno na jednom místě. Tím pádem to bylo znát i na té atmosféře. Tam jste byli v hokejovém varu. Tady spíše hledáte, kde si mimo fanzónu udržíte náladu.“

Ceny cizince nijak nezaráží

A jak vnímají cizinci ceny v Ostravě? „Na stadionu jsme za dvě piva a jeden párek zaplatili dvacet euro, což nám přijde dost předražené. Ale bereme to tak, že to k tomu mistrovství patří. Každý na tom chce vydělat,“ odpovídá pán z Katovic.

Podobný přístup mají i skupinky ze Slovenska. „To je na všech velkých mistrovství světa. Ceny se během šampionátu vždycky zvednou. Jen je vtipné, že někde jsou ty cenovky jen přelepené, tak to pak působí nedůstojně,“ říkají návštěvníci z Rigy.

Pochvaly za karetní systém v MHD

Ač někteří z cizinců lamentovali nad zmatky, které provázely vstupy přímo na stadionu, většinou byli s organizací v Ostrava aréně spokojení. „Na stadionu to byla absolutní tragédie a dezorientace. Organizátoři nás posílali z jedné strany na druhou a opačně. Personál se neorientoval v sektorech a zbytečně jsme tak čekali ve frontách, ve kterých jsme stát nemuseli. Snad to další dny bude lepší,“ posteskli si návštěvníci z Německa.

OBRAZEM: Tvrďáci i něžná krása tribun. Podívejte, jak fandí „slovenská" Ostrava

Naproti tomu fanoušci ze Slovenska se prý na místě šampionátu orientovali s přehledem. „Sice jsme stáli v koloně, takže jsme přijeli trochu později, ale dostali jsme se dovnitř pak docela rychle a všechno v pohodě našli.“

Co ale shodně zahraniční hosté vyzdvihovali, byl systém nákupu jízdného v tramvajích. „Líbí se nám, jak je vymyšleno jízdné v tramvaji. To jsme nikde jinde ve světě nezažili, že jen přiložíte kartu a nemusíte se o nic starat. To je pro mě absolutní špička,“ vypráví nadšeně dáma z Liptovského Mikuláše.

Mimo hokej vede zoo

Na šampionát nepřijíždí do Ostravy jen výpravy složené z mužských fanoušků, ale velice často můžete potkat v dresech celé rodiny. Ty pojaly mistrovství jako rodinnou dovolenou. V plánu tak mají návštěvy hned několika míst regionu. Nejčastěji skloňovaným názvem je ostravská zoo. Ta jednoznačně vede u návštěvníků ze Slovenska a Polska.

„Slyšeli jsme, že tady máte krásnou zoo, takže tu určitě chceme navštívit,“ prozrazuje plány dáma z Trenčína. Její slova o věhlasu a doporučení na místní zoologickou zahradu potvrzují i další rodiny.

„Máme lístky i na Američany, takže jsme tady na delší dobu. Chtěli bychom podniknout i něco jiného, než jen koukat na hokej, ale nevíme ještě co. Hledáme pořád, kam se zajet podívat,“ popisuje pár z Německa.

Mnozí návštěvníci už při výběru ubytování mysleli na možné aktivity během pobytu a tak třeba velká rodina, která přijela ze Slovenska, se ubytovala v Klimkovicích. „Určitě bychom chtěli vyzkoušet i lázně v Klimkovicích a zajít na nějaké procedury,“ vysvětluje paní, jak naplánovala propojení sportu s relaxem.

Videoreportáž a celou fotogalerii můžete zhlédnout zde >>>