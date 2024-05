/VIDEO, FOTOGALERIE/ Jedním ze segmentů „cash flow“ na letošním mistrovství světa v hokeji je i prodej oficiálního „merche“ neboli licencovaných suvenýrů, které jsou k dostání ve fanzóně před Ostrava arénou i v hale samotné. Deník zjišťoval, jaký je v Ostravě výběr a kolik suvenýry stojí.

Jaké suvenýry z MS v hokeji v Ostravě pořídíte. | Video: Deník/Petr Jiříček

Pro mnohé fanoušky, kteří si užívají pravděpodobně poslední mistrovství světa v ledním hokeji konané v Ostravě, je neodmyslitelnou součástí se k fandění buďto patřičně vybavit, či si alespoň pořídit některý z upomínkových předmětů. Výběr je rozhodně velký. Nejvíce suvenýrů naleznou fanoušci ve stanu v oficiální fanzóně u Ostrava arény, menší výběr téhož zboží je pak přímo v hale na chodbách.

K dostání jsou za ceny poplatné prestiži akce jak věci do domácnosti, tak i „na sebe“. Vybírat si lze z produktů se symboly šampionátu, tedy s maskotem, oficiálním logem, sloganem či vlajkami účastníků, nebo přímo s fanouškovskými produkty konkrétní země.

Na dračku jdou puky, hrnky, trička a šály

Nejlevnějšími produkty jsou kulatá nálepka s logem šampionátu či maskoty Bobem a Bobkem za 90 korun, nášivka s jedním z maskotů za 140 korun a magnetka nebo odznáček s vícero motivy za 220 korun. „Nejvíce lidí ale kupuje puky, zájem je i o hrnky, trička a šály,“ zmínila mezi řečí jedna z prodavaček. Nutno však podotknout, že hned druhý hrací den šampionátu, takže poměr prodaných produktů se může časem lišit.

U zmíněných puků mají fanoušci na výběr hned z několika variant. Za 290 korun si mohou koupit puk s logem šampionátu či maskotem (obojí na bílém podkladu), za 550 korun pak puk s logem šampionátu na černém podkladu a vlajkami všech účastníků v dárkovém boxu, případně také puk s logem šampionátu, jehož zadní strana slouží jako otvírák lahví. To je jediná výjimka, kdy je puk oboustranný, všechny ostatní verze mají pouze čelní potisk.

Oficiální oboustranný hrací kotouč k zakoupení ve fanzóně není. Jedinou cestou, jak jej získat, je chytit případný puk, který vyletí z ledové plochy, který pořadatelé kvůli zakomponovanému čipu požadují vrátit výměnou právě za oficiální hrací kotouč bez čipu. Pro „fajnšmekry" je ve fanzóně a Ostrava aréně k dostání také památeční kotouč s kovovým ražením a motivem někdejšího Paláce kultury a sportu za 1250 korun.

Suvenýry pražských účastníků v Ostravě neseženete

Co se týká dalších hojně prodávaných suvenýrů, hrnek s maskotem stojí 390 korun, stejně jako minihokejka s vlajkami účastníků a logem turnaje. Za plyšového Boba nebo Bobka zaplatíte 790 korun.

Z oblečení lze vybírat kousky s logem turnaje, maskoty Bobem a Bobkem či sloganem Heart of the game (v české verzi Srdce do hry). A pochopitelně také v barvách a motivech všech zúčastněných zemí. Vyjma českého národního týmu jsou však v Ostravě k dostání pouze předměty s účastníky ostravské skupiny B, tedy s motivy USA, Švédska, Slovenska, Německa, Lotyšska, Francie, Kazachstánu a Polska.

Kšiltovka stojí v jakémkoli národním provedení shodně 790 korun, stejně jako triko (dětské verze jsou o sto korun levnější). Mikina stojí 1590 korun (dětská 1290 korun), dres je pak k dostání v závislosti na zvolené zemi ve dvou variantách – originální za 2490 korun (dětský za 1990 korun) a fandres za 1590 korun.

Kdo má o některý ze suvenýrů zájem, neměl by otálet, například v roce 2015, kdy se turnaj v Ostravě konal naposledy, byly některé suvenýry v pokročilém průběhu skupinové fáze vyprodány. Suvenýry s motivy turnaje jsou k dostání také on-line na webu https://iihf-wm.dfshop.com/en-cz/.

