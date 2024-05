/VIDEO/ Ostravu čeká nejen hokejový, ale dost možná i pivní svátek. Hospodští očekávají zvýšený zájem o „národní nápoj“, a to navzdory tomu, že kvůli zvýšené poptávce a přívalu cizinců šli s cenou mnohdy nahoru. Jaká bude nyní cena plzeňského piva v hospodách v centru Ostravy? Kdo nezdražil vůbec a kdo i o dvacet korun?

Před Ostrava arénou ve fanzóně bude půl litru plzeňského ležáku k dostání za 110 korun. Pro někoho „darda“, pro jiného přijatelný kompromis, pro řadu zahraničních návštěvníků s ohledem na význam akce velmi příznivá cena. Zároveň jde o částku, od které se se svou strategií mnohdy odrazily podniky nejen v okolí, ale i v centru města. Právě ty očekávají obrovský zájem, na některé dny už mají plno.

Lehce odlišnou strategii od ostatních podniků nastavili v Restauraci U Rady. „Museli jsme cenu plzně kvůli mistrovství světa v hokeji zvednout, po turnaji půjde zase dolů,“ řekla Deníku obsluha plzeňské restaurace v Poštovní ulici. Zatímco donedávna – a následně po turnaji – zde pivo měli za 61 korun, pro hokejový svátek se zvedá o rovnou dvacetikorunu na 81 korun (malé pivo z 38 na 51 korun).

Přenosy jsou samozřejmostí

A když U Rady zdražení nastalo kvůli hokeji, znamená to také, že pro fanoušky bude pochopitelně zajištěn přenos na televizních obrazovkách. Nejinak tomu se sledováním zápasů bude v restauraci Slezska P.U.O.R. v Kolejní ulici.

„Máme čtyři televize, hosté si ‚odhlasují‘, na co chtějí koukat, ale samozřejmě zápasy našich jsou prioritní,“ informoval provozní Martin Košťál s tím, že ceny jídla i nealka zůstávají stejné, od pondělí 6. května se zvedla pouze cena plzeňského piva, a to o čtyři koruny z 61 na 65 korun (malé stojí 42 korun). Jelikož „Puorka“ letos ještě nezdražovala, a to ani po zvýšení daňové zátěže na pivo, zůstane cena platná i po skončení turnaje.

Nejistý, respektive zahalený tajemstvím, je následný vývoj ceny ve Šnytárně v Sokolské třídě. Dosud stálo pivo 55 korun, nyní se cena zvedla na 65 korun. Jestli je to jen „turnajová“ cena, odmítl provozovatel Miroslav Hudeček komentovat. „Až budu chtít pivo zlevnit, tak ho zlevním,“ řekl s tím, že dlouhodobě má jedno z nejlevnějších plzeňských piv v Ostravě. Hostům je ochoten vyjít s otevírací dobou, půlnoční „zavíračku“ je v případě zájmu schopen posunout.

Nechtěli naštvat štamgasty

Do jedné ranní je (o víkendu) – a zůstane – v Radegastovně na náměstí. Na „Masarykáči“ se rozhodli cenu zachovat na stávajících 65 korunách za půl litru plzeňského ležáku (a na 49 korunách za Radegast) i pro šampionát – a tedy nejít nad cenu většiny konkurentů, od kterých se lišili dosud. „Na hokej k nám budou chodit pravidelní zákazníci. Sice by to zaplatili, ale naštvali bychom je, proto ceny nezvedáme,“ informoval personál Radegastovny s tím, že i zde jsou televizní přenosy samozřejmostí.

Na své si přijdou všichni fanoušci. „Primárně budeme vysílat české zápasy, ale je možné obrazovky rozdělit a vysílat zároveň pražskou i ostravskou skupinu,“ dodala obsluha s tím, že ideální je rezervovat si místo alespoň den dva předem, na některé dny už je to ale takřka nemožné, zahajovací pátek byl zamluven už s předstihem.

A na 65 korun (z 59 korun) zdražili i ve stále ještě poměrně novém podniku 4zTanku na Masarykově náměstí, samozřejmostí jsou přenosy. „Nebudeme mít pevnou zavírací dobu, dokud budou hosté, necháme otevřeno,“ popsali plán zástupci podniku.

