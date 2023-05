Čeští hokejisté lehce proklouzli do čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájci bronzu mají turnaj i přes všechny lapálie dobře rozehraný, Robert Kysela ale nevěří, že by národní tým letos zopakoval medailový úspěch. Podle světového šampiona z roku 1996 reprezentaci zásadně oslabila ztráta Filipa Chytila a Lukáše Sedláka, což se na konečném výsledku projeví.

Český tým si zajistil postup do čtvrtfinále sobotní pohodovou výhrou 2:0 nad Norskem. Sedmý gól na šampionátu vstřelil Dominik Kubalík, český tahoun. Jistý výkon předvedl brankář Karel Vejmelka, který zapsal čisté konto.

„Nechci snižovat výkon ostatních, ale na těchhle klucích je vidět, že mají kvalitu. Dominik Kubalík dělá v NHL čtyřicet bodů za sezonu, Karel Vejmelka odchytal v NHL spoustu zápasů, to mluví samo za sebe,“ konstatoval Robert Kysela.

Jistý Vejmelka i postup do čtvrtfinále. Čeští hokejisté slaví výhru nad Norskem

Bývalý vynikající útočník vyzdvihl výkon Kubalíka, který je nejlepším střelcem a nejproduktivnějším mužem turnaje. „Dominik je jeden z mála našich koncových hráčů. Nemáme tolik vyložených kanonýrů, kteří jdou po gólu jako ohaři. On to prokázal v extralize, ve Švýcarsku a teď v Americe,“ chválil Kysela.

„Je to vyloženě střelec. Někteří odborníci někdy takovým hráčům něco vyčítají. Když si vzpomenu na Honzu Čalouna, tak jsem o něm pořád četl, že je pomalý a slabý. Přitom pokaždé dal přes čtyřicet gólů za sezonu. Byl to hráč do koncovky. Takový je i Dominik, má rozhodovat zápasy a dělá to.“

Litvínovská legenda se vyjádřila k situaci v českém brankovišti. I Kyselu překvapilo, že očekávaná jednička Vejmelka naskočil až v průběhu turnaje.

„Nevím, z jakého důvodu dostal Šimon Hrubec přednost. Myslel jsem, že trenéři budou preferovat Karla Vejmelku. Na druhou stranu Šimon v přípravě něco odchytal. Je to na momentálním rozhodnutí trenérů, všichni brankáři mají kvalitu. Šimonovi se nepovedl jeden zápas, to se stane. I Marek Langhamer je vynikající gólman. Všichni tři jsou vyrovnaní, ale Karel je špičkový brankář a perspektiva do budoucna,“ zdůraznil člen klubu kanonýrů.

Podle Kysely to budou mít trenéři těžké při rozhodování, koho postaví do branky pro klíčové čtvrtfinále. „Ani já neumím říct, koho bych nechal chytat. Asi bych vsadil na Karla, tomu bych věřil nejvíc. Trenér brankářů Zdeněk Orct je můj soused, tak snad si to přečte. Vždycky, když dal na mě, dopadlo to dobře,“ zasmál se Kysela.

Ztráta důležitých hráčů

Český tým letos kosí zranění. Kari Jalonen přišel o dva centry Filipa Chytila a Lukáše Sedláka, které ze šampionátu vyřadily zlomeniny.

„Týmu to hodně ublížilo. Lukáš Sedlák je vynikající hráč, ještě v loňské sezoně hrál NHL. Je to střelec, co zápas, to gól. Filip Chytil hraje třetí lajnu v Rangers, to už musíte být absolutní světová špička, to není jen tak. Máme spoustu kvalitních hráčů, kteří je mohou nahradit, ale z těch rozdílových gólových hráčů tam zbyl jen Kubalík,“ přemítal Kysela.

Prokleté mistrovství světa? Ztráta Chytila a Sedláka znamená pro Čechy problém

Kysela proto příliš nevěří z medailový zisk. „Úplně nevěřím v medaili. Pronásleduje nás smůla, tým je oslabený. Ale někdy to může dopadnout tak, že se hráči semknou a udělají výsledek. Může se to stát, ale já tomu moc nevěřím. Muselo by se toho stát opravdu hodně.“