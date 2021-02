Z dovolené rádi přivážíme dárky svým blízkým a také si kupujeme vzpomínkové suvenýry. Jaké fráze vám pomohou? A co když chcete poslat domů pohled?

I will take these postcards, please. (Koupím si tyto pohledy, prosím). Podívejte se na další užitečná slovíčka i fráze.

Další užitečné fráze:

Do you sell stamps, too?

Prodáváte take známky?

How much is a stamp for the Czech Republic?

Kolik stojí známka do České republiky?

I would like to send this parcel.

Chtěla bych poslat tento balíček.

How much is the post, please?

Kolik stojí poštovné, prosím?

Užitečná slovíčka:

a postcard – pohled

a stamp – známka (na pohled,dopis)

to sell – prodávat

How much is it? – Kolik to stojí ? (o ceně)

to send - poslat

a parcel – balík, balíček

the post – zde: poštovné

the Czech Republic – Česká Republika

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky