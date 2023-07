Aleš Uher. | Foto: Jiří Zerzoň

V Ostravě od středy probíhá největší hudební festival v zemi, který se po covidové anabázi nadechl do třetí desetiletky.

Nový majitel, investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta, která vlastní také úspěšný filmový festival v Karlových Varech, zase posunul Colours of Ostrava o kousek blíže nejlepším hudebním akcím v Evropě.

Štěstí přeje odvážným a připraveným, což se v Ostravě zase potvrdilo. Na festivalu s rozpočtem okolo 200 milionu korun se premiérově dá platit pouze platební kartou, což je na české poměry věc přelomová. A je dobře, že velká většina návštěvníků a také obyvatel města tento krok vítá a kvituje.

Revoluční změna totiž přišla v době, kdy vrcholí chvílemi až bizarní veřejná debata o tom, zda je správné, když někdo platební karty ve svém podniku bere a jiný ne.

Colours of Ostrava tak vyslal do zbytku republiky jasný signál, že festival chce být transparentní a myslí především na komfort svých návštěvníků. Bylo to z mnoha důvodů logické a prozíravé. A připomeňme si, že Ostrava byla prvním městem v zemi, kde se začalo kartou platit v městské hromadné dopravě, což široká veřejnost, včetně lidí v důchodovém věku, ocenila.

O zdejším regionu se často říká, že je rázovitý. Ale zároveň taky, že tu nebyl život nikdy jednoduchý a muselo se tady tvrdě pracovat. To mají lidé stále v krvi.

„Těžce“ vydělané peníze si v malé nadsázce chtějí utratit podle svého – a co nejpohodlněji. Možná i proto si majitelé restaurací nedovolí, jako v jiných velkých městech, zrušit ve svých podnicích platby kartou. Je dobře, že v tomto ohledu je tady svět ještě v pořádku a stále tady platí: Náš zákazník, náš pán.