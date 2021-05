Po desítkách let marného doufání a zmařených plánů se v příštím roce obyvatelé Frýdku-Místku dočkají té nejzásadnější stavby, troufám si říct, posledního století – obchvatu města.

V sedmdesátých letech se zdály směšné nové čtyřproudové silnice. Ať už to byl průtah městem, nebo cesta z Frýdku-Místku do Frýdlantu nad Ostravicí.Ta se prý stavěla proto, aby horníci měli pohodlnou jízdu do Beskyd na rekreaci. A že jich moc nejezdilo, můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Babička měla dům přímo u ní. A další zahradu přes cestu.

Sedával jsem u okna a s napětím sledoval, až nějaké auto projede. No, moc jich v té době nebylo. Sem tam spartak, embéčko nebo žigulík.

Za posledních čtyřicet let se ale situace dramaticky změnila. Přejít tuhle silnici s fůrou sušeného sena, jak to bylo tehdy obvyklé, je už dnes nemožné. Stejně tak narostl provoz i centrem Frýdku-Místku. Obchvat bude proto velmi vítanou změnou.