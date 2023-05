Petr Jiříček | Foto: Jiří Zerzoň

Hráči jsou po dovolených zpět v tréninkovém procesu a začínají se připravovat na novou sezonu, která díky vybojované účasti v Lize mistrů začne ještě před koncem prázdnin. Nikdo se neohlíží zpět, nedumá, zda to přeci jen nemohla být medailová sezona. Tvrdě se dře, aby ta příští taková byla.

A pak se dozvíte, že váš soupeř, který byl v semifinále o chlup šťastnější (nebo lepší) než vy, dopoval. Sice po zápase, který jste vyhráli právě vy, ale v rekordně náročné a dlouhé sérii, kdy hráči postupně jistě zvažovali, na jaký výpad či hit síly ještě vynaložit, a na jaký je už raději pošetřit, to moc neukonejší.

Vyřadili Vítkovice, teď lítají v průšvihu. Hradečtí dopovali! Co kontumace?

Všichni tři náhodně vybraní hráči byli pozitivně testovaní. Klub jim pozastavil smlouvy, distancuje se od jednání, přestože šlo údajně o nedbalost při požití léků po nemoci. Ale skutečně to u třech hráčů končí, nebo by rozsáhlejší testy odhalily další hříšníky? Skutečně šlo o jeden jediný zápas? A jakou fyzickou výhodu tím hráči získali? To už se nikdo nedozví. Rezonovat bude jedno: nikdo z testovaných hráčů neprošel.

Po smíření se se semifinálovým loučením se vrátí nejistota, zda konec v play-off skutečně přišel v moment, v jaký bylo týmu souzeno. Vždyť například právě dopující obránce Graeme McCormack – paradoxně po nemoci, jak klub požití látky zdůvodnil – patřil v sérii mezi nejlepší hráče, Nebyl-li v konkurenci skvělých brankářů vůbec nejlepším. První zápas rozhodl v nájezdech, druhý trefou za pět dvanáct poslal do prodloužení, kde Hradec znovu vyhrál. Ve třetím duelu (4:2) zavelel gólem k dvoubrankovému trháku na 2:0 a na třetí gól nahrával.

Při čtvrtém duelu – dopingovém a prvním vítězném pro Vítkovice – McCormack alespoň nahrával na jediný gól svého týmu. V šestém duelu, dalším vítězném pro Vítkovice, opět vstřelil jediný gól Hradce a v klíčovém sedmém duelu asistoval u prvního ze dvou gólů Hradce, který tehdy prošel do finále. Na obránce víc než úctyhodné. Ptáte se proč tento telefonický seznam? Pro dokreslení, jak klíčovou postavou dopující hokejista pro svůj tým byl. Nakolik si vypomohl, ví jen on sám. Další dopující hráč Kevin Klíma v sérii posbíral gól a dvě asistence, Martin Štohanzl nebodoval.

Přes temný stín, který se nad hradeckým klubem nyní vznáší, je však stále třeba ctít presumpci neviny a věřit, že u jednoho zápasu a trojice hráčů to také skončilo. Že klub o ničem nevěděl a že vyřazení dopujících hráčů z kádru učinil s nejčistšími úmysly. Nikdo nebude po Hradci chtít, aby vracel stříbrné medaile, trio hradeckých hráčů však viditelně poškodilo obraz klubu a mělo by za to pykat. Ať už se do nepříjemné situace dostali jakkoli.