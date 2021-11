Karel Havlíček Borovský slaví nedožité dvousté narozeniny. Není divu, že televize je plná hraných filmů i dokumentů, jak tento český novinář u soudu čelí žalobám z pobuřování a rušení veřejného pokoje.

„Pan prokurátor podal spíše literární kritiku mého článku, která by se lépe hodila do novin, ale ne před soud,“ komentoval novinář Havlíček snahu obžaloby jeho humorné texty interpretovat jako donebevolající zločin.

Minulý týden stanul v Bruntále před soudem jiný český novinář. Šéfredaktor magazínu Legalizace Robert Veverka se nestačil divit, jak se typický konopný humor v soudní síni transformuje v trestný čin šíření toxikomanie. Soudce s vážnou tváří četl recept na skořicové rohlíčky s ingrediencí pět gramů legrace.

Tato kauza není o drogách, ale o svobodě slova. Už jsme zapomněli, že je u nás zakázáno konopí nejen pěstovat, ale také psát o tom jak ho pěstovat.Vrchol svobody slova jsme zažili v devadesátkách. To Šíp s Uhlířem napochodovali na jeviště zaplněného divadla, a jejich chytlavou rýmovanou propagaci drog a toxikomanie za chvíli zpívaly i maminy s trvalou ve vlasech:

Zdroj: Youtube

„Život k žití je, jen když se fetuje. Smutky z hlavy vyvanou jenom s marihuanou. Něco si šňupnem na světě nudném, něco si píchnem do žíly. K něčemu čichnem, stresu se vyhnem, bude nám krásně za chvíli. Když se toužím zasnít tiše, tak zůstanu u hašiše. Já mám rád tvrdou vojnu, já jsem fanda heroinu,“ zpívalo rozjuchané publikum a veřejnoprávní Česká televize to přenášela do všech domácností. Panečku, to byla svoboda!