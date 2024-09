Jako komety o víkendu vyletěli lokální představitelé, kteří se nebáli vyjádřit silnou kritiku na adresu vlády. Rétorika lídrů ANO stavěla na tom, že vláda a centrum moci v Praze je nechalo na holičkách u voličů rezonovala. Zvláště v minulých povodňových dnech byly slyšet výhrady vůči centrální politice od představitelů, kteří se aktivně zapojovali do boje s povodňovou katastrofou.

Josef Bělica i Tomáš Navrátil zafungovali jako lokální fenomén. Stejně jako Martin Kuba, který v Jižních Čechách vystřelil především díky své osobě a ne ODS. Stejně jako Kuba využili i vedoucí magistrátů z ANO situaci, aby mohli předvést krizový management v praxi.

Regionální supermani z ANO

Kdyby se dosavadní hejtman Bělica stavěl méně razantně proti vládě v minulých týdnech, nebyl by výsledek ANO v kraji tak dobrý . To samé i opavský primátor Navrátil, který se otevřeně pustil do války s větrnými mlýny při snaze o odložení voleb. Lídři ANO byli protestním hlasem proti pražské vládě, což evidentně zafungovalo a je z toho výsledek 35 mandátů v krajském zastupitelstvu.

Nespokojeni občané z pohraničí a periferie republiky umožnili šéfům jako Bělica být mluvčím, do kterého se projektovala nespokojenost lidí se způsobem plošného řízení od stolu v metropoli. Jako hejtman pochopil, že razovitý kraj si žádá výraznou osobnost a zatím tak kráčí ve šlépějích Macury a Vondráka.

Rovnou 5 osobnosti postoupilo při současně konaných senátních volbách z prvního kola. V MS kraji se takovými skokany stali hned dva. A oba kandidovali s podporou ANO. Za obvod Ostrava – Město byl zvolen Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih a člen ANO. A za obvod Karviná dlouholetý starosta Bohumína Petr Vícha, který je sice letitý sociální demokrat, ovšem do voleb šel pod spojenou hlavičkou ČSSD+ANO. Zmiňovanému primátorovi Opavy Tomáši Navrátilovi z ANO utekl zisk poslaneckého mandátu přímo v prvním kole o pouhého půl procenta.

Proč propadli v kraji piráti?

Piráti jsou obvykle silní v metropoli a velkých městech. Když začínali, profilovali se jako rebelové, kteří se jen tak něčeho nezaleknou a oslovovali hlavně mladší ročníky a ty, jež měli kuráž jít proti tradičním vládním strukturám. Právě tato odvaha byla v Moravskoslezském kraji vyslyšena a Piráti si zde i přes nárůst problémů zachovávali hlas, který je slyšet. I když jak rychle vystřelili, tak postupem let začal jejich vítězný pokřik slábnout přes téměř neslyšné vzlyky po debaklu v eurovolbách až jej sami voliči odsoudili k mlčení.

Ostatně z MS kraje vzešlo i poměrně dost výrazných osobností strany, na kterých jejich marketing stavěl. Zuzana Klusová zůstala jedna z mála představitelů, kteří před eurovolbami mohli ve voličích MS kraje vzbudit naděje na zastoupení kraje v Evropském parlamentu. Jenže červnové eurovolby vystavily Pirátům ono poslední razítko pro jízdenku do politického pohřebiště. V nich Piráti získali pouze jeden mandát a ten obsadila Markéta Gregorová. Klusová z Karviné skončila v rámci vlastní strany třetí. A strana jí poslala do boje i jako lídryni kandidátky pro tyty krajské volby.

V těch o víkendu Piráti získali 3,9 % v kraji. V minulých volbách před čtyřmi lety to bylo přitom 11,9 %. V senátních volbách se tentokrát žádný z jejich kandidátů nebyl schopný probojovat do druhého kola, natož zvítězit v tom prvním.

Čím dál levicovější vyhraňovaní se strany odradilo předchozí stranické voliče. Například radikální Jana Michailidu otevřeně prezentuje ultralevicové názory, které už jsou pro část potenciálních podporovatelů strany za hranou. Zajímavostí je, že Michailidu pochází rovněž z Karvinska jako Klusová. Piráti byly fenomén, který se nepodařilo udržet a zbyli z něj vyhaslí unavení korzáři bez energie. Tížený efekt nepřinesly ani sexy tanečky Zuzany Klusové na sociálních sítích, kterými se pokusila přilákat pozornost aspoň těch, které osloví tělo, když už ne program.

Z oranžového tornáda zbyl jen vánek

A co teda urvala ta oficiální levice pod tradiční hlavičkou sociální demokracie, která před lety způsobila oranžové tornádo? Konzervativní voliči se shlédli v osobě dlouholetého matadora sociální demokracie Petra Víchy. Poslední opravdová persona sociální demokracie dokázala přimět občany k tomu, aby jej poslali z prvního kola senátních voleb přímo do senátorského křesla. Jeho volební podpora je nejlepším výsledkem letošních senátorských voleb. Ovšem Vícha je stejný fenomén jako Kuba a lidé v jeho případě nevolili až tak stranu, jako onoho ostříleného matadora. I ANO doznalo, že Vícha v podstatě nemá v okrese protikanidáta a místo, aby se pustilo do předem prohraného zápasu, raději jej podpořilo. Toto spojení s ANO vyneslo dlouholetému starostovi Bohumína podporu přes 58 % voličů. V rámci krajských voleb ale sociální demokracie získala pouze 2,7 %. To je ještě méně než skomírající Piráti.

Staronoví komunisté na vzestupu

Obě tyto strany ale převálcovala levicová koalice Stačilo!. V kraji získalo uskupení 7,4 %. Pod taktovkou Kateřiny Konečné z Nového Jičína prošla strana rebrandingem a snaží se tvářit jako složení nových reformních komunistů a sbírá tak voliče i u mladé generace, které beznadějně sociální demokraté ztratili. Konečná vyvedla pomocí sociálních sítí a taktikou uskupení, které nenese komunistický název ultimátní levici z Marxova smetiště dějin.

V MS kraji je toho názorným důkazem komunista Josef Babka. Ten už 34 let působí v krajském zastupitelstvu a voliči jej i letos vykroužkovali do jeho křesla. Přičemž, když Babka kandidoval v komunálních volbách v roce 2022 do ostravského zastupitelstva pod hlavičkou Ostravská levice skočil díky preferenčním hlasům z pátého místa kandidátky na druhé. O víkendu pod vlajku uskupení Stačilo! jej jeho socialistická propaganda vynesla až z desátého místa na druhé. Komunisté se starými ideály pod novou značkou vstávají z mrtvých a sociální demokracie nečině přihlíží.