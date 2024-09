Klidně dopuj, pokud máš dost peněz, bude to nakonec v klidu. I tak by se dal s lehkou nadsázkou brát výsledek hokejové kauzy, která se mezi poškozenými Vítkovicemi a Hradcem Králové táhne od konce sezony 2022/23.

Trest za tři pozitivně testované hráče? Deset měsíců stopka pro přistižené viníky, pokuta dva miliony korun pro klub a kontumace zápasu, který Ostravané stejně vyhráli. Žádný dodatečný odpočet bodů, žádné odebírání medailí nebo přepisování výsledků, jak tomu bývá (bohužel docela často) na olympiádách.

O co šlo? Po semifinálovém duelu Vítkovic s Hradcem Králové (9. dubna 2023) byli na dopingové testy namátkou vybráni tři hráči hradeckého Mountfieldu. Útočník Kevin Klíma a obránci Graeme McCormack s Martinem Štohanzlem. Všichni pozitivní na nedovolené látky.

Problém číslo jedna – oficiální výsledky testů byly známé až dva měsíce po odběrech. Tedy dávno po ukončení sezony. Hradec tehdy sérii s Vítkovicemi vyhrál 4:3 na zápasy, Klíma v prodloužení sedmého duelu přihrával na vítězný gól. Klíčovou oporou byl i bek McCormack.

Na tomto vedení soutěže zapracovalo, výsledky testů jsou po dohodě s Antidopingovým výborem ČR známé do 48 hodin. To je jednoznačné plus. Protože na co testy, když se na výsledky čeká tak dlouho? Zejména v play off, kdy se hraje v rychlém sledu.

Trest si odseděli i hradečtí hráči. Od Národního rozhodčího soudu pro sport všichni shodně vyfasovali stopku na deset měsíců. Počítala se jim od dubnových odběrů, takže v únoru mohli do předkola play off naskočit znovu. Shodou okolností znovu proti Vítkovicím. „Vypadali odpočinutě,“ glosoval situaci vítkovický brankář Lukáš Klimeš.

Po roce a půl přišel trest i pro klub. Dva miliony korun a kontumace daného zápasu. Který Vítkovice stejně vyhrály 2:1. Že teď z ostravského týmu znějí slova jako výsměch, nebo plivnutí do obličeje, se nelze divit.

Ostravané se zlobí právem. Kolik by například Vítkovice vydělaly na vstupném, pokud by se přes Hradec prokousaly do extraligových bojů o zlato proti regionálnímu rivalovi z Třince? Jak velký by byl ušlý zisk? Rozhodně větší, než dvoumilionová pokuta pro rivala.

Stejně tak už jim v historických tabulkách zůstane u sezony 2022/23 i nepopulární čtvrté místo. Žádný dodatečný posun na stupně vítězů, nebo odebírání medailí hříšníkům. Že to není podle extraligových řádů možné? Že je na to pozdě?

Tak se podívejte třeba na výsledky slavné Tour de France. A schválně, jestli u ročníků 1999 až 2005 najdete jméno Lance Armstronga. Ten vyhrál legendární cyklistický závod sedmkrát za sebou, ale kvůli dopingu o všechny přišel. I zpětně a po letech.

A v neposlední řadě. V minulosti se v extralize dodatečně odebíraly body za daleko menší prohřešky. Za administrativní chyby při přestupech přišly v sezoně 2010/11 o pořádnou porci bodů hned tři kluby. Mladá Boleslav jich ztratila 22 bodů, Plzeň 19 a Kladno 6.

Samozřejmě, takový trest by mohl být po roce a půl „nespravedlivý“ vůči hradeckým hráčům, kteří s danou kauzou nemají nic společného. Stejná optika ovšem platí i naopak. Jak byly dodatečně odškodněny Vítkovice? Nijak.