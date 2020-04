Jinak často přemýšlejí o hloupostech, kterými jsou především sociální sítě doslova zamořené. Z vysokých pater politiky víme své. Prezident Miloš Zeman se objevil v médiích dvakrát, jeho názory známe a je přitom jedno, že některé výroky nahněvaly i část věrných příznivců.

Premiér Andrej Babiš je v první linii, což díky svému špičkovému marketingovému oddělení náležitě prodává v mediálním i veřejném prostoru.

Kdo umí, ten prostě umí. Ať už má na něj člověk názor jakýkoliv, nemůže říct, že nebojuje. Sklízí samozřejmě i kritiku, asi teprve čas ukáže, co se dalo udělat lépe, zda se mělo tomu nebo onomu oboru pomoci víc. Osoba premiéra i v této situaci dělí společnost, má své zaryté fanoušky a odpůrce, tak to prostě je.

Zajímavá situace je i v Moravskoslezském kraji. Také hejtman Ivo Vondrák je vidět. V médiích a na sociálních sítích je ho opravdu plno. Je to logické, většina opatření je v kompetenci kraje a hejtman je jeho hlavou. Přinejmenším mediální, což ostře kontrastuje s dalším klíčovým představitelem hnutí Ano v kraji.

Téměř dokonale v ilegalitě totiž zatím působí ostravský primátor Tomáš Macura. Přestože ve třetím největším městě v zemi koronavirus řádí docela silně a mimo jiné napadl i městská zdravotnická zařízení pro seniory, není po něm prakticky vidu ani slechu. Občané Ostravy by si přitom zasloužili vědět, že „šéf města“ je s nimi a stojí na jejich straně.

Primátor na jejich straně asi je, ale k dovednostem politika na této úrovni patří dát to lidem jasně a zřetelně najevo. Tak jak to učinili třeba bývalý primátor Evžen Tošenovský během povodní, nebo nyní „hyperaktivní“ hejtman Ivo Vondrák.

Tomáši Macurovi se to nedaří a diskrétní „kuňkání“ jednou týdně na sociální síti rozhodně není to, co jsme od něj čekali.