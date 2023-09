František Kuba | Foto: Jiří Zerzoň

Prezident Miloš Zeman se zapsal do historie kontroverzní milostí pro vraha Jiřího Kajínka a pro svého oblíbeného lesníka z Lán Miloše Baláka. Naopak žádostí o milost pro uvězněného konopného léčitele Dušana Dvořáka z Prostějovska se Zeman vůbec nezabýval. Zamítl ji ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Za co bručí v žaláři fanoušek konopí Dušan Dvořák? Soud mu napařil šest let natvrdo za to, že pěstoval konopí, aby pomáhal nemocným. Dvořákovy rostliny byly určené výhradně k léčbě a nikdy z nich nevzešla marihuana. Ani nemohla, protože na výrobu marihuany potřebujete konopí s minimálně čtyřmi procenty omamného THC.

Prezidentská milost aneb Když Kájínek a Balák, proč ne Dvořák? A co Babiš?

Dvořákovy rostliny měly necelé procento THC, což je díky změně legislativy dnes už naprosto legální osivo. Když ale konopí pěstoval Dvořák, platil ještě extrémně přísný limit do 0,3 procenta THC.

Konopné delikty dokážeme trestat stejně drakonicky jako Rusko, kde americká basketbalová hvězda vyfasovala devět let za mřížemi za elektronické cigarety s gramem konopného oleje.

Dnes už by Dvořákovo konopí nebylo trestným činem. Činy omilostněného vraha Jiřího Kajínka nebo Miloše Baláka, který fixloval veřejné zakázky, by byly trestné i dnes. Navíc Dvořák svým jednáním nezpůsobil žádnou škodu ani újmu na zdraví. Konopné trestné činy Dušana Dvořáka od roku 2022 už nejsou ani přestupkem. Tak si Dvořák zkusil podat další žádost o milost.

Poznámka Fidela Kuby: Zákonodárci zavedli cenzuru už dávno

Tentýž ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který v Zemanově éře Dvořákovu žádost o milost zamítl, nyní změnil názor. Prezident republiky Petr Pavel obdržel 18. srpna 2023 žádost o milost pro Dušana Dvořáka, kterou mu postoupil ministr Blažek. Jak to asi Blažek bude komentovat? Ještě zajímavější bude sledovat, jak s touto žádostí naloží prezident Petr Pavel.