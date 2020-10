Dokonce i tolik hýčkané městské fondy nebudou bobtnat tak rychle, jak si vládnoucí garnitura malovala. To je pochopitelné.

V souvislosti s tím však zaráží jednohlasnost, s jakou městská koalice (a krajská jakbysmet, přestože to ještě musí posvětit zastupitelé) rozhodla o přidělení třímilionové dotace pro tenisový turnaj žen J&T Banka Ostrava Open 2020.

Přestože náhradní akce v tenisovém kalendáři má ty nejvyšší parametry, jak se na to budou dívat obyčejní hospodští a další živnostníci z Ostravy, kteří se právě vypořádávají s následky opatření při druhé vlně pandemie?

Nemělo by město právě v této složité době myslet na ně a dále podporovat spíše malé lokální sportovní kluby, které bojují řadu měsíců s existenčními problémy?

Je sice hezké, že tři vykřičníky se objeví na televizních obrazovkách lidem kdesi v Srbsku nebo na jiné ze sedmi desítek vysílacích stanic ve světě. Je ale bláhové myslet si, že zrovna v této době zde někdo z těchto zemí přijede obdivovat Bolt Tower či nedaleké Beskydy jen kvůli tenisovým přenosům.

Ano, když se o dotaci uvažovalo a jednalo, počítalo se alespoň s částečně plnými tribunami. Dnes je ale situace bohužel jiná… Není ale přece ostuda situaci přehodnotit, zvláště z takto závažných důvodů. Město Ostrava by se mělo rychle zamyslet nad tím, proč káže vodu (vyhlašuje, že omezí veškeré dotace místním subjektům) a pak rozlévá víno (dotuje velké akce, které by se uskutečnily i bez jeho podílu).

Řečeno hokejovou terminologií by to rozhodčí v dnešní době viděl jasně: 2+2 minuty za nesportovní chování vůči místním klubům, místní kultuře, místním živnostníkům! Protože, povězme si to upřímně, jediný, kdo z turnaje v této podobě a v této době bude mít v Ostravě prospěch, je přilehlý hotel a jeho restaurace. Bohužel nikdo jiný. Zvláště, když tenistky nesmí hotel opustit a budou žít v naprosté izolaci od zbytku města.

Nezbývá než doufat, že vynaložené peníze, které se mají podle slov primátora Tomáše Macury Ostravě obratem vrátit, pak využije město právě tímto směrem – doma, u svých.