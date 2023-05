Petr Jiříček | Foto: Jiří Zerzoň

Při změnách politické garnitury většinou srší emoce. Nejinak tomu je nyní v Ostravě, byť emoce jsou to dnes už poněkud jiné. Za Tomášem Macurou nikdo nezabouchává dveře, dokonce připadal i jako alternativa pro koalici. Naopak relativně dlouho na středečním zastupitelstvu trvalo, než se jednotliví řečníci vystřídali ve slovech díků za to, co pro město za osm a půl let ve funkci udělal.

Lidé na balkónku pro veřejnost a média plakali, zkrátit proslov kvůli vlastnímu dojetí, při kterém mu odcházel hlas, musel i „malý velký muž“, jak se nevysokému primátorovi léta přezdívalo.

VIDEO: Loučení primátora Macury provázely emoce, v Ostravě došlo i na slzy

Přestože od některých to dostával „sežrat“ za to, že situaci zavinil, v očích jiných je obětí vnitrostranické ješitnosti v hnutí ANO. Ostatně když funkci předal svému nástupci, zdůraznil, že ani na pikosekundu neuvažoval, že by nyní postupoval jinak než v lednu, kdy vyjádřil podporu protikandidátovi Andreje Babiše a nynějšímu prezidentovi Petru Pavlovi, což byl (navzdory dřívějším rozporům s hnutím) spouštěcí mechanismus dalších událostí.

Ostrava si Tomáše Macuru, navzdory všem možným nedostatkům, už navždy bude pamatovat jako (dosud) nejdéle sloužícího primátora v historii. I proto mu zaplněný sál dlouhé desítky vteřin aplaudoval. Končil smutný, ale s hlavou vzhůru.