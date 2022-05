Jeden z mála přímých kritiků Andreje Babiše v hnutí ANO bude znovu usilovat o post primátora Ostravy.

Na straně druhé se motivaci Tomáše Macury ani nelze příliš divit. Rozdělané a stále nedokončené práce má stávající koalice spoustu, zejména vlajkové projekty „nové“ Ostravy chce nynější primátor dotáhnout do cíle stůj co stůj.

Rozmyslel si to! Tomáš Macura chce být nejdéle sloužící primátor Ostravy

Koneckonců to sám připustil, když zmínil rozdílné názory zastupitelů jako jeden z důvodů a obavu tak silnou, že jej přiměla ke změně názoru. Ne nadarmo se o koncertní síni na veřejnosti hovoří jako o Macurově pomníku, který po sobě chce městu zanechat.

Dokud bude projekt na stole, financování a cena nejisté a dokud bude Tomáš Macura u kormidla, je navýsost jasné, že budou pokračovat i bitvy na zastupitelstvu, kde s blížícím se koncem volebního období vztahy ochladly mnohdy na bod mrazu. A Tomáš Macura si bude muset víc než kdy dřív dávat pozor na to, co komu slíbí, co vůbec řekne a zda nepůjde přes mrtvoly. Bezesporu nyní, případně i v dalších letech. Ani případný titul nejdéle sloužícího primátora v historii Ostravy totiž není zárukou nedotknutelnosti a nesmrtelnosti.