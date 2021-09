Česko si v pondělí připomene smutné roční výročí, kdy zatím neznámý pachatel způsobil jednu z největších ekologických škod v novodobých dějinách země. Ani rok po úniku toxických látek do řeky Bečvy však není jasné, kdo za moravský „Černobyl“ může.

Ještě horší je bezmoc a beznaděj široké veřejnosti, která jen nevěřícně kroutí hlavou nad způsobem zdlouhavého vyšetřování plného pochybností a kontroverzí.

Tristní je taky politická linie celé kauzy. Máslo na hlavě má především ministr životního prostředí Richard Brabec, který případ, věřme, že neúmyslně, trestuhodně podcenil.

Právě ministrova absence na místě pár hodin po katastrofě se ukazuje jako klíčová. Od šéfa resortu se logicky čeká, že by to měl být právě on, kdo po tak rozsáhlé události bude od samého počátku sčítat na místě škody, a klidně i s gumáky na nohou dohlédne, aby se při vyšetřování na nic nezapomnělo. Každý tuctový manažer přece ví, že právě důkladné prošetření je vždy jedinou cestou k tomu, aby se podobná katastrofa už nikdy neopakovala.

Selhali ovšem i jiní politici, bez větších hmatatelných výsledků totiž dopadla také snaha těch opozičních… A šetření parlamentní vyšetřovací komise v konečném důsledku jen zapadá do podivného příběhu, který je systematicky meten pod koberec.