Babiš se možná za své tvrzení omluví, ale vyřčená slova už do pusy nevrátíš a na každém šprochu pravdy trochu. Fáma, kterou Babiš zaštítil svou autoritou, si už žije vlastním životem. Babišovi příznivci se neztotožnili s nálezem soudů, že placení demonstranti jsou úplná kravina a pověra. Dál upřímně věří Babišovu hoaxu a na každém kroku nalézají nové důkazy pro svůj blud.

Dětem vstup nedoporučen aneb Konec babiček a dědečků v Česku

Návštěvu Andreje Babiše v Krnově monitorovala řada novinářů z různých médií. Redaktora Deníku na náměstí oslovil senior, který dříve chodíval do redakce diskutovat o historii. „Měl byste natočit také ty druhé, co nemají žádné tabule,“ oslovil starý pán redaktora poblíž skupinky demonstrantů s protibabišovskými transparenty. „Ty druhé? Myslíte, ty co mají Babišovy knížky?“ „Vy novináři jste hrozně nekritičtí. Fotíte jen těch pár, co máte najaté.“ „Nerozumím. Kdo je tady kým najatý?“ „Ti s těma transparentama jsou najatí.“ „Aha, tak to mi něco uniklo. A kdo je najal?“ „No přece novináři. Najali si je, aby měli koho fotit a o čem psát. Všechno to demonstranti dělají za peníze.“ „Odkud máte tyto informace? To jste někde vyčetl?“ „To přece vidím, že u té tlupy s transparenty jsou pořád novináři. To je přece jasné.“ „Když hořelo u Pravčické brány, taky kolem byla spousta novinářů. Je to důkaz, že v Hřensku si novináři někoho najali, aby měli o čem psát?“ „Co to vykládáte. Já jen říkám, že vy novináři fotografujete a zaznamenáváte jen to, co chcete.“ „Chceme zaznamenat to, co považujeme za důležité a zajímavé. Kdo konkrétně si ty lidi s transparenty najal?“ „No vy novináři jste si je najali. Prostě si je platíte, ať protestují proti Babišovi, protože se vám to hodí. Můžu vám říct svůj názor? Tohle jsou lidi placení novinářema.“ „Kterýma? Myslíte, že demonstranty najali novináři ze svěřenských fondů Andreje Babiše, aby kolem jeho obytňáku šířili negativní emoce? Jak je to vedeno v účetnictví? Demonstranti protestují na dohodu, na fakturu nebo mají smlouvu o dílo?“ „No to právě máte zjistit vy, novináři, kdo a jak ty demonstranty platí.“ „Díky za tip. Novináři by rozhodně měli prověřovat a vyvracet konspirační teorie. Už jste zaznamenal v médiích informaci, že Bill Gates nemůže na dálku ovládat lidi naočkované mikročipy?“