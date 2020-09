Aby ministerstvo zdravotnictví chránilo hloupé spoluobčany, na každé krabičce cigaret straší rakovinou. Neměli bychom mít také ve volebních kampaních povinné varování, že jde o účelovku? Pokud je člověk s volebním právem tak naivní, že pět tisíc korun pro každého důchodce před volbami považuje za nezištný altruismus, neměly by ho státní orgány preventivně varovat, než vyvede něco, čeho bude později litovat?

Rozhodně ale není nutné varovat fanoušky železnic, kteří se před volbami řídí zásadou důvěřuj, ale prověřuj. Proklepli si předvolební baner na krnovském nádraží, který hlásal: „Do Ostravy i Olomouce pod trolejemi. Pohodlně a bez přestupů. Zařídíme“. Vedle hesla stopky ukazovaly 60 minut.

Je reálné, aby politici zařídili díky elektrifikaci tratě hodinovou cestu z Krnova do Ostravy i do Olomouce? Skeptici při ověřování časů v jízdním řádu zjistili, že rychlíky z Krnova na Svinov už dnes jezdí 51 minut. A že hodinová cesta z Krnova do Olomouce na trati plné tunelů a zatáček je utopie. Zadavatelé si svůj omyl nejspíš uvědomili, když heslo „za hodinu do Ostravy“ přesunuli z krnovského nádraží do Bruntálu. Tam už to dávalo smysl. Slib hodinové cesty elekrifikovaným vlakem už měl mezi fanoušky železnic takový ohlas, že ho nakonec raději stáhli úplně.

Zdroj: Deník / VLP Externista