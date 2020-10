Město Krnov si vzalo dotace na zasíťování budoucí průmyslové zóny. Teď má z toho těžkou hlavu. Zóna je perfektně připravená, ale odrazuje investory nerealistickými podmínkami. Ty stanovil stát jako poskytovatel dotace.

Nesplnitelná je třeba povinnost vytvořit příliš mnoho pracovních míst. Stát nepočítal s automatizací výroby, kvůli které už není potřeba zaměstnávat tolik lidí jako dřív. Státní úředníci od stolu naplánovali spoustu nových pracovních míst v Krnově jako by šlo o socialistické závazky a budovatelské cíle pětiletky.

Nejhorší zkušenost s průmyslovou zónou Červený dvůr má firma Taneco. Její vizionářský projekt za miliardu počítal s vybudováním akvaponické farmy, kde je chov ryb v laboratorních podmínkách navázaný na průmyslovou produkci zeleniny a bylinek. Bohužel se ukázalo, že továrna na ryby, bylinky a zeleninu se úředníkům nevejde do kolonky průmysl. Formálně jde o zemědělství, které v dotované průmyslové zóně nemá co dělat. Nepomohlo ani to, že vizi Taneca podpořili dva prezidenti. Prezident ČR Miloš Zeman a prezident Agrární komory Miroslav Toman. Krnov stál o Taneco, a Taneco stálo o Krnov. Kvůli byrokracii projekt museli přesunout do odlehlé osady Damašek, kde o něj nestojí místní ani chataři. Vedení Krnova dál škemrá na ministerstvech o zmírnění dotačních podmínek v zóně. Neber dotace, nebo se z toho zblázníš.