Pokud chcete při fotografování zažít podobný adrenalin jako Kratochvíl, nemusíte jezdit do válek o suroviny, o území, o náboženskou, politickou nebo etnickou dominanci.

Stačí zajet na Osoblažsko do Pelhřimov, a nafotit tam ozbrojené zahraniční bojovníky s koronavirem, kteří zabrali kapličku na obecním pozemku. Kaplička sice leží na českém území, ale fotografům a turistům tam dělají společnost polští vojáci. Jsou to od pohledu ostří hoši, co samopaly a taktické vesty neodkládají ani u táboráku.

Kdo nevěří, že slovanští bratři Poláci v boji s koronavirem své samopaly opravdu použijí, může si dohledat co se stalo 28. dubna u Opavy. Polští strážci hranic na přechodu Pilszcz varovnými výstřely zastavili občana, co chtěl jít z Česka do Polska.

Také se vám vrací vzpomínky na dvacetileté soužití se sovětskými samopalníky? Ti se taky neradi fotili, takže v našich albech a kronikách většinou chybí. Nebo na ozbrojené polské vojáky, kteří před Schengenem na nádraží v Glucholazech hlídali tranzitní české vlaky, aby nikdo z nás nevstoupil na polský perón?

Dosud byla symbolem boje s koronavirem podomácku ušitá rouška. Možná už jsme v další fázi, kdy tento přívětivý symbol nahrazuje krutopřísný polský samopalník před českou kapli.