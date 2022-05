Starosta Krnova Tomáš Hradil nenávistné hejty na svém facebooku nemaže. Snaží se pochopit příčiny frustrace svých oponentů. Pochopit je jedna věc. Jak má ale komunitě sociálních sítí vysvětlit, že boj počítačovou klávesnicí proti ukrajinské vlajce na krnovské radnici ani šíření nesmyslů Putinovy propagandy není skutečné vlastenectví?

Kvůli vlajkám starosta Krnova dostal 2000 hejtů. Reagoval na tyto nejčastější

Čechům a Slovákům, kteří se na facebooku krnovského starosty vztekají nad ukrajinskou vlajkou, napsala důležitý vzkaz Ukrajinka Nataša, která pochází malého města Zvenyhorodka na střední Ukrajině. „Zaměřili jste se jen na ukrajinské vlajky v Česku. A to, že 45 procent Rusů říká, že nejsou proti zabrání Polska, Slovenska a Česka Ruskou federací, to nikoho nezajímá? Ukrajinská armáda nyní chrání celou Evropskou unii,“ dala diskutujícím podnět k zamyšlení Ukrajinka Nataša.

Paní Jaruška, co má profil plný koťátek, Nataše obratem vysvětlila, že v tom má chaos a všechno je úplně jinak. Každý Čech přece ví, že všichni Ukrajinci odešli za prací mimo Ukrajinu, takže místo nich v ukrajinské armádě bojují samí cizáci, kterým EU posílá zbraně. „Natašo, není to náhodou naopak? Bez zbraní, co vám posílají jiní byste si ani nepšoukli! Kdyby Rusko nebralo ohledy, tak už dávno nejste!!,“ vzkázala své ukrajinské vrstevnici paní Jarmila z Hané. Bystrý postřeh. Bohužel si Jarmila nepoložila zásadní geopolitickou otázku: byli bychom ještě my, kdyby nebyla Ukrajina?

Putin je borec, odzbrojí ukrofašisty, napsal zastupitel Bruntálu. Čeká ho soud

Starosta Krnova příspěvky nemaže. „Všichni jednou z tohoto světa odejdeme a zanecháme tady stopu. Včetně komentářů na Facebooku,“ připomenul diskutujícím základní pravidlo starosta Krnova Tomáš Hradil. Ať už tato šílená válka skončí jakkoliv, určitě bude pro historiky zajímavé přečíst si po letech facebookový dialog Nataši a Jarmily. Snad z něj pochopí jak komplikovaná je naše současnost.