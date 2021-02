O události v obůrce pod Pradědem myslivci i policisté informují jen obecně. Je předčasné dělat závěry pod tlakem emocí. Můžeme ale přemýšlet o této události v souvislostech.

František Kuba | Foto: Deník

Tak jako ženevské konvence zakazují střílet válečné zajatce, zákon o myslivosti zakazuje střílet jeleny zavřené v ohradě. Není to přecitlivělé? Jelenovi snad může být jedno, jestli ho zastřelí v lese nebo zavřeného v obůrce, ze které není úniku. Nebýt zásahů člověka moudrého homo sapiens, určitě by jeleny v lese rozsápali vlci a medvědi. Takže by nám jeleni měli být za humánní odstřel vděční.