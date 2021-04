Proudící voda v městských kašnách je tak konečným symbolem odchodu zimy. Zimy, která byla tak jiná, než ty předchozí.

Protikoronavirová opatření ji změnila spíše v domácí vězení, ale díky sychravému a mrazivému počasí to snad lidem příliš nevadilo. Zkouškou pro dodržování vládních opatření budou až následující dny a týdny.

Lidé unavení omezeními jen těžko vydrží ve svých domovech ve chvílích, kdy se venku rozzáří slunce. Přesto by všichni měli zůstat opatrní. Nemocní s covidem-19 by mohli vyprávět, a dělají to, o tom, jak dokáže tahle choroba zamávats tělem. Vyhráno není anis příchodem slunce…