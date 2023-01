Petr Pavel v červnu 2022 potvrdil svou kandidaturu na prezidenta a od té doby intenzivně makal na tom, aby si ho voliči všimli a zapamatovali. Svým důstojným vzhledem a vystupováním přesvědčoval, že má předpoklady stát se prezidentem sjednotitelem.

Ve stejný okamžik Andrej Babiš vyrazil v obytňáku do 200 měst a obcí, aby tam rozdal 26 tisíc tašek, 233 tisíce knížek a 28 tisíc kšiltovek. Oficiální verze říkala, že Babiš tímto turné podporuje kandidáty hnutí ANO před komunálními a senátními volbami, ale jeho fanouškům na náměstích se zdůvodnění tak masivní kampaně nějak nezdálo. Na zvídavé dotazy, zda hodlá kandidovat na prezidenta ČR, odpovídal Babiš vyhýbavě. Hnutí Ano prý vygenerovalo spoustu vhodných kandidátů na prezidenta. Dodal, že skvělým prezidentem by byl třeba Havlíček nebo Schillerová. „Celá vláda má jenom antibabiše, a když řeknu koncem října, že nekandiduji na prezidenta, tak jsou v pytli, protože nemají žádný jiný program,“ naznačoval Babiš svým fanouškům na náměstích, že by odmítnutím prezidentské kandidatury dokázal fikaně ztrapnit vládu.

Téma druhého kola: kdo z kandidátů byl horší komouš

Zatímco Babiš pořád ještě naznačoval, taktizoval, váhal a napínal veřejnost kdo bude prezidentským kandidátem hnutí ANO, Petr Pavel už několik měsíců vedl kampaň. Každému voliči už muselo být jasné, že Pavel chce být prezidentem, a dělá pro tuto vizi vše, co je v jeho silách. Když Babiš v říjnu 2022 konečně kandidaturu potvrdil, tvářil se u toho, jako by ho k tomu museli kolegové a podporovatelé dlouho přemlouvat.

V televizních duelech před druhým kolem Babiš místo jasného tahu na branku vedl poraženecké řeči. Třeba že Pavlovi fandí všechna média, včetně těch, které koupil Agrofert, "aby psala pravdu". „Pokud chce udělat Pavel něco pro tuto zemi, tak by se měl vzdát kandidatury a místo přenechat mně,“ přiznal Babiš v televizní debatě, že proti Pavlovi si moc nevěří, ale snad by ve druhém kole měl šanci porazit jeho náhradnici Danuši Nerudovou. Tah na branku voliči dokážou ocenit. Nabízel ho ale jen jeden z prezidentských finalistů.