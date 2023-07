Aleš Uher. | Foto: Jiří Zerzoň

Ponechme stranou extrémní názory jedinců na sociálních sítích, kteří by festivaly kvůli rušení nočního klidu nejraději okamžitě zrušili.

Normálně uvažující obyvatelé Ostravy chápou, že podobné akce město nutně potřebuje. A to nejen z finančního, ale také reprezentativního důvodu. Pozitiva a přínosy jednoznačně převažují, což je třeba zdůraznit.

Město Ostrava v minulosti vytvořilo vcelku fungující systém, který počet festivalů díky výjimce na dodržování nočního klidu reguloval. Kdo se z organizátorů do elitní společnosti dostal, byl spokojený. Končit totiž musí do půlnoci (následuje-li pracovní den) či do dvou hodin ráno, následuje-li víkend či svátek.

Poslední léto ale naznačuje, že systém je přežitý. A bude potřebovat minimálně revizi či zpřísnění sankcí, když ho někdo ignoruje. Hudebních festivalů ve městě přibylo a většina organizátorů si z porušení nočního klidu objektivně nic moc nedělá.

Výše pokut je totiž vzhledem k výši rozpočtů hudebních akcí směšná a město Ostrava jen smutně přihlíží, jak festivaly noční klid bez skrupulí porušují. A to je jednoznačně špatně.

Doba se ale změnila a zvážit by se měl i další strategický přístup města. Ostrava není v pozici, že by o velké festivaly mohla přijít, jak v minulosti občas ze zákulisí zaznívalo. Areál v Dolní oblasti Vítkovic nemá v tuzemsku konkurenci a pro organizátory hudebních akcí je jako stvořený. Jejich rostoucí počet to pak potvrzuje nejlépe.

Město Ostrava společně s Moravskoslezským krajem největší kulturní akce dlouhodobě finančně podporují často až mnohamilionovými částkami a patří v tomto ohledu k nejštědřejším v zemi. I proto je Ostravsko ideálním místem pro konání festivalů, jinde tak výhodné podmínky promotéři nedostanou.

Čelní představitelé města by ale měli začít myslet také na běžné občany, kteří budou muset hluk i v budoucnu snášet. Ostrava by neměla jejich právo na dodržování nočního klidu přehlížet. A možná i minimálně přemýšlet o možné „symbolické“ kompenzaci, která je k vidění v zahraničí. Město spravuje řadu organizací (zoo, sportovní areály Sarezy), kde by občané mohli během festivalů mít například vstup zdarma.

Tím nejhorším, co by se mohlo stát, by bylo, kdyby konšelé problém s porušováním nočního klidu zase na podzim zametli pod koberec a dělali, že se nic nestalo. Pokud chce být Ostrava i nadále městem festivalů, musí se k tomuto problému postavit čelem a snažit se ho vyřešit.