Když Putin vyslal armádu skřetů na Ukrajinu, předvedla celá politická scéna obdivuhodnou jednotu. Byl to dojemný okamžik, když i opoziční poslanci SPD a ANO říkali nahlas: „podporujeme vládu“. Jednota českého národa skončila v okamžiku, když populisté začali používat toxické spojení slov „naši lidi“.

Co je to za spravedlnost, když Ukrajinci mají vstup do ZOO zdarma, ale naši lidi musí platit? Našim důchodcům a studentům ruší slevy, ale uprchlíky vozí autobusy zadarmo? Pro naše lidi byty nejsou….atd.

Proč Ukrajinci jezdí autobusem zadarmo? Řidič MHD z Krnova dostal jasnou odpověď

Komentáře v tomto duchu nejčastěji píšou lidé s nízkým vzděláním, které trápí utkvělá představa jak se nějaký cizák obohatil na jejich úkor. Mindráky z vlastních neúspěchů si kompenzují českou vlaječkou u své profilové fotky. Na články o Ukrajině reagují ironicky a na články o pomoci uprchlíkům závistivě. Obvykle to jsou takoví tydýti, že možná by bylo nejlepší na jejich ubohé komentáře neodpovídat, ale rovnou je mazat. Copak nevidí, že jsme ve válce s Putinovým Ruskem? Českou republiku si Rusko zapsalo na oficiální seznam nepřátelských zemí ještě dřív než Ukrajinu.

Pomoc našim spolubojovníkům Ukrajincům je v dané situaci logická, racionální a reciproční. My stejně jako Polsko a další země EU bojujeme financováním základních potřeb ukrajinských žen a dětí. Muži Ukrajinci vědí, že jejich rodiny jsou v bezpečí, když nasazují své životy na obranu našich společných hodnot.

Majitel Kofoly Jannis Samaras: Válka oživila zkušenost mé řecké rodiny

Starosta Krnova Tomáš Hradil závistivé příspěvky nemaže. Uvádí je na pravou míru věcnými argumenty. „Myslíte si, že ukrajinským dětem a ženám nabízíme lepší životní podmínky a staráme se o ně více, než o vlastní občany? Dejte mi vědět, rád vás mezi nimi ubytuji, ať se můžete přesvědčit,“ vzkázal starosta závistivcům.

Není možné zavírat oči před faktem, že pomoc Ukrajině v některých občanech probouzí nespokojené reptání. Je potřeba jim trpělivě vysvětlovat, že Ukrajinci jsou "naši lidé". Už velmi dlouho jsou jedni z nás.

Dávno před válkou pracovali v našich továrnách, na našich stavbách, vysázeli naše lesy po kůrovci, pečovali o pacienty v našich nemocnicích. Také uprchlíci si určitě brzy najdou práci. Vzhledem k jejich pracovitosti nám pak na daních mnohonásobně vynahradí všechny ty vstupenky a jízdenky, co dnes dostávají zadarmo.

Jací jsme